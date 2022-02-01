Скандальна Єгорова шокувала новою заявою про Путіна (відео)

Раніше Єгорова заявила, що підтримує президента Росії Володимира Путіна

Телеведуча Сніжана Єгорова знову відзначилася скандальною заявою. На своєму YouTube-каналі порівняла Україну з «горою г*вна», а президента країни-агресорки Володимира Путіна назвала розумною людиною, яка точно не нападе на «братський народ».

Єгорова вважає, що президент РФ перебуває «вище за всю ситуацію, яка відбувається зараз і не збирається вводити військова на території України.

«Путін не нападе, бо він перебуває над сутичкою. Він увесь час каже, що не воюватиме з братнім народом, якщо це залежатиме лише від нього. Але знаєте, мені один підписник написав у коментарях анекдот, зараз його перекажу. Мюллер та Штірліц обговорюють сьогоднішню ситуацію. Мюллер: «Як ви думаєте, нападе?». Штірліц: «Путін не нападе на Україну, він розумна людина, і навіщо кувалдою в гору г*вна?», – сказала телеведуча.

Також одіозна Єгорова порівняла назвала себе хвилею опору, яка має змінити владу. «І ось ми змушені констатувати, що Україна і зараз є цією горою г*вна. А ми, розумні люди, намагаємося знайти розум серед л*йна та дурниць. Ми не згодні стояти навколішки. Ми хвиля опору, яка має знести цих чортів», – шокувала своєю заявою Єгорова.

Також Єгорова розкритикувала школи, які навчають дітей патріотичним гаслам. На її думку, у такий спосіб займаються «пропагандою», і замість соціалізації та знань учнів «дресують».

Як відомо, у себе на сторінці в Facebook Єгорова публічно підтримала політику президента РФ Володимира Путіна і заявила, що українцям слід «очистити мозок від темної сторони свідомості». Також Єгорова образливо висловилася щодо української влади та закликала земляків подивитися відео з главою РФ на пропагандистському ресурсі.

Пізніше донька Сніжани Єгорової ведуча денного шоу «Твій день» на 1+1, акторка Анастасія Ровінська прокоментувала заяви своєї мами.