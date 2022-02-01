Новий скандал. Єгорова заявила, що фраза «Слава Україні» псує школярів (відео)

Раніше Єгорова заявила, що підтримує президента Росії Володимира Путіна

Українська телеведуча Сніжана Єгорова на своєму YouTube-каналі розкритикувала школи, які навчають дітей патріотичним гаслам. На її думку, у такий спосіб займаються «пропагандою», і замість соціалізації та знань учнів «дресують».

«За наших дітей і наших онуків взялися досить серйозно. Вони, навіть, не дають їм сформувати розуміння того, як це вчитися в школі, як це бути в занятті з учителем, як це читати книги та писати. Наших онуків вони вже тупо дресують. Коли в українських школах вчителі займаються пропагандою та навчають маленьких дітей у першому класі кричати «Слава Україні», «Героям слава», «Смерть ворогам», – сказала Єгорова.

Також телеведуча заявила, що таким чином дитина переймає ті суспільні звички, які бачить у школі. Єгорова зазначила, що учнів після навчання в патріотичній школі важко перенавчати.

«Ви розумієте, кого ви отримуєте, відправляючи своїх дітей до цієї школи. Вам здається, що в принципі добре пустити туди дитину, це ж піде якась соціалізація. Дитина ходить туди та набуває навичок, які вона бачить у колі однокласників, вона так чи інакше трансформується під ту спільноту», – резюмувала Єгорова.