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    Новий скандал. Єгорова заявила, що фраза «Слава Україні» псує школярів (відео)

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    Єгорова: &laquo;Наших онуків вони вже тупо&nbsp;дресують&raquo; - Новий скандал. Єгорова заявила, що фраза «Слава Україні» псує школярів (відео)
    Єгорова: «Наших онуків вони вже тупо дресують»
    фото: скрішот із відео

    Раніше Єгорова заявила, що підтримує президента Росії Володимира Путіна

    Українська телеведуча Сніжана Єгорова на своєму YouTube-каналі розкритикувала школи, які навчають дітей патріотичним гаслам. На її думку, у такий спосіб займаються «пропагандою», і замість соціалізації та знань учнів «дресують».

    «За наших дітей і наших онуків взялися досить серйозно. Вони, навіть, не дають їм сформувати розуміння того, як це вчитися в школі, як це бути в занятті з учителем, як це читати книги та писати. Наших онуків вони вже тупо дресують. Коли в українських школах вчителі займаються пропагандою та навчають маленьких дітей у першому класі кричати «Слава Україні», «Героям слава», «Смерть ворогам», – сказала Єгорова.

    Також телеведуча заявила, що таким чином дитина переймає ті суспільні звички, які бачить у школі. Єгорова зазначила, що учнів після навчання в патріотичній школі важко перенавчати.

    «Ви розумієте, кого ви отримуєте, відправляючи своїх дітей до цієї школи. Вам здається, що в принципі добре пустити туди дитину, це ж піде якась соціалізація. Дитина ходить туди та набуває навичок, які вона бачить у колі однокласників, вона так чи інакше трансформується під ту спільноту», – резюмувала Єгорова.

    Як відомо, у себе на сторінці в Facebook Єгорова публічно підтримала політику президента РФ Володимира Путіна і заявила, що українцям слід «очистити мозок від темної сторони свідомості». Також Єгорова образливо висловилася щодо української влади та закликала земляків подивитися відео з главою РФ на пропагандистському ресурсі.

    Пізніше донька Сніжани Єгорової ведуча денного шоу «Твій день» на 1+1, акторка Анастасія Ровінська прокоментувала заяви своєї мами.

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    Теги: школа патріотизм школярі Сніжана Єгорова
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    Новий скандал. Єгорова заявила, що фраза «Слава Україні» псує школярів (відео)