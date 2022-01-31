Росіяни казяться через пісню Данилка про Бандеру. Він відповів феєричним фото

Знімок співак залишив без підпису

Співак Андрій Данилко, якому погрожують заборонити в'їзд до Росії після виконання на одному з останніх концертів пісні «Батько – наш Бандера», відповів хейтерам у оригінальний спосіб. На своїй сторінці в Інстаграм, яку співак веде від імені свого сценічного персонажа Вєрки Сердючки, виконавець поділився промовистим патріотичним фото. На знімку Вєрка Сердючці у вишиванці підняла над головою український прапор, поряд – мама та діти у патріотичних вбраннях. Знімок артист не підписав жодними словами, поставив лише три смайлики радісних чоловічків.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka)

Підписники зірки захоплено прийняли пост:

«Люблю!»

«Дуже красиво! Слава Україні!»

«Наша Віра – зе бест!»

«Поважаю за політичні погляди, Андрію! Дякуємо, що ви з нами!»

«Дякую Андрюху, це схоже на партії Джавелінов».

Не обійшлося і без негативних коментарів: «Продажна», «Розчарувалась у вас», «Данилко шанувальник Бандери, а скоро буде шанувальником Гітлера», але таких оцінок на сторінці Сердючки дуже небагато.

Нагадаємо, росіяни, у яких у свій час пісні Сердючки звучали «з кожної праски», образилися на пісню про Бандеру. Спочатку почали таврувати артиста у коментарях, мовляв, Сердючку п'ять разів нагороджували «Золотим грамофоном», а тут таке. А потім – пішли далі. Депутат Держдуми Олександр Бородай запропонував заборонити Андрію Данилку в'їзд на територію Росії.

Також, Андрій Данилко, який виступає під псевдонімом Вєрка Сердючка, нещодавно заспівав пісню «Батько наш – Бандера», чим привернув увагу публіки. Тепер він зізнався, як насправді ставиться до національного героя Степана Бандери.