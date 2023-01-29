ПЦУ отримає угоду на користування храмами Києво-Печерської лаври – Епіфаній

«Поки ПЦУ отримуватиме разові доступи та звершуватиме богослужіння тільки на великі свята»

Православна церква України отримає довгостроковий договір на користування храмами Києво-Печерської лаври – Свято-Успенським собором та Трапезною церквою після владнання всіх юридичних тонкощів. Таке переконання в інтерв’ю NV висловив Предстоятель Православної церкви України, Митрополит Епіфаній.

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«Зараз ми отримали два разових дозволи на звершення богослужіння, тому що потрібно владнати ще юридичні нюанси, але я певний, що ми отримаємо також довгостроковий договір на користування двома храмами в Верхній Лаврі: Свято-Успенським собором та Трапезною церквою», – сказав Епіфаній.

Митрополит зазначив, що ПЦУ пішла дипломатичним шляхом і запропонувала механізм разового дозволу, хоча до кінця ніхто не розумів, що його можна буде отримати вже на Різдво 7 січня.

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«Ми мріяли, що будемо звершувати богослужіння на території Києво-Печерської Лаври, нашої древньої української святині. Ми цей процес розпочали ще раніше. Синодом в червні було прийняте рішення про реєстрацію юридичної особи в складі ПЦУ – Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври», – пояснив Епіфаній.

Він додав, що поки ПЦУ отримуватиме разові доступи та звершуватиме богослужіння тільки на великі свята, але з часом розраховує проводити їх щонеділі.

«З часом, коли буде сформовано наш монастир і до нас приєднається частина братії з Нижньої Лаври, ми тоді все впорядкуємо, налагодимо і тоді богослужіння буде звершуватися регулярно у центральному Успенському соборі кожної неділі, а вже на території Лаври богослужіння будуть звершуватися кожного дня. Це питання часу», – вважає Епіфаній.

Нагадаємо, 7 січня у Києво-Печерській лаврі сталася історична подія – предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній розпочав Богослужіння з нагоди Різдва Христового в Успенському соборі Києва. Це перша в історії літургія предстоятеля автокефальної ПЦУ в Києво-Печерській лаврі.

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Як відомо, предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній не став поминати патріарха РПЦ Кирила під час різдвяної служби в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. Під час різдвяної служби віруючі молилися за єдність православної церкви і поминали усіх предстоятелів помісних православних церков. Ім’я глави РПЦ Кирила не звучало в Диптиху.

Додамо, що 23 січня розпочався перший офіційний візит Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія до Риму. У складі делегації Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій Предстоятель ПЦУ візьме участь у зустрічі з Папою Римським Франциском та низкою очільників інституцій Римсько-Католицької Церкви, відповідальних за міжхристиянський та міжрелігійний діалог, взаємодію з Україною та поширення інформації.