Епіфаній поїхав у гості до Папи Римського

Епіфаній розпочав свій перший офіційний візит до Риму

23 січня розпочався перший офіційний візит Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія до Риму. Про це повідомляє пресслужба Київської Митрополії Української Православної Церкви (ПЦУ).

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У складі делегації Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій Предстоятель ПЦУ візьме участь у зустрічі з Папою Римським Франциском та низкою очільників інституцій Римсько-Католицької Церкви, відповідальних за міжхристиянський та міжрелігійний діалог, взаємодію з Україною та поширення інформації.

Митрополита у поїздці супроводжує архієпископ Чернігівський Євстратій, заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків та член Секретаріату ВРЦіРО від Православної Церкви України.

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Окрім зустрічей у Ватикані делегація Ради буде присутня на молитві за єдність християн, яку здійснить Папа Франциск у базиліці апостола Павла з нагоди відповідного тижня, який відзначається християнськими Церквами. Також відбудеться зустріч з Послом України при Святому Престолі А. Юрашем та візит до духовного осередку УГКЦ в Римі – собору Святої Софії.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск не раз відзначався неоднозначними заявами щодо війни в Україні. Так, він закликав молитися за українських та російських матерів, які втратили своїх дітей на війні, яку розпочала Росія. Понтифік під час публічного виступу закликав віруючих згадати про братів і сестер, що страждають в Україні, «де війна триває, а люди борються без електрики та тепла, де Різдво відзначено війною».

Раніше Папа Римський Франциск у своїй проповіді напередодні Різдва натякнув на війну в Україні, оголосивши, що у світі рівень жадібності та жаги влади настільки великий, що деякі хочуть «поглинути навіть своїх сусідів».