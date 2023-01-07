Головна Країна Політика
search button user button menu button

Епіфаній заінтригував відповіддю про наступні богослужіння ПЦУ у Лаврі (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Епіфаній заінтригував відповіддю про наступні богослужіння ПЦУ у Лаврі (відео)
Митрополит Епіфаній вперше провів Богослужіння в Успенському соборі Києва
фото: glavcom.ua

ПЦУ, ймовірно, зможе й надалі служити в соборах Києво-Печерської лаври

У Києво-Печерській Лаврі завершилася різдвяна служба Блаженнішого митрополита Епіфанія. Це перше богослужіння, яке провела ПЦУ на території Лаври. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

На святкову літургію прийшло чимало людей. Серед людей було помічено скандально відомого намісника Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ МП (Пашу Мерседеса), проти якого було введено санкції РНБО.

Епіфаній на богослужінні в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври висловив упевненість у перемозі України у війні з РФ. Він заявив, що історія Різдва в християнстві має паралелі з повномасштабною війною Росії проти України.

«Ці міркування особливо відлунюють у наших серцях у час найважчих випробувань війною, які переживає наш український народ. Ми не бажали цієї війни... Понад три десятиліття тому ми вирвалися з багатовікового рабства, скинули ярмо, стали незалежними, розпочали будівництво власної суверенної держави. Ті, хто тримали нас у неволі, не могли стерпіти наших досягнень і успіху. Диявольські злоба та заздрість спонукали їх розпочати війну, але в ній вони обов’язково зазнають поразки, адже правда на нашій стороні», – сказав він.

Зазначимо, що митрополит Епіфаній не став поминати патріарха РПЦ Кирила під час різдвяної служби.

Після завершення богослужіння на виході з Успенського собору Епіфаній дав короткий коментар журналістам.

«Це справді історичний момент для усіх українців, які прагнули і мріяли про це не одне десятиліття. Христос народився!», - сказав митрополит про перше богослужіння ПЦУ у стінах Лаври. 

На запитання, чи буде ПЦУ проводити богослужіння у Лаврі на постійній основі, Епіфаній коротко відповів, що з часом все буде.

Як повідомлялося раніше, Києво-Печерський заповідник заявив, що не продовжуватиме орендний договір з УПЦ МП на користування Успенським собором і Трапезним храмом лаври. Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) закликав президента Володимира Зеленського не забирати в УПЦ МП храми на території лаври, які були в неї в оренді. Він записав відеозвернення, у якому поскаржився, що УПЦ не отримала письмового повідомлення про припинення оренди з 1 січня. Однак відповіді від глави держави не дочекався.

22 листопада Служба безпеки України провела обшуки на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві.

Читайте також:

Теги: історія санкції будівництво Епіфаній свято

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Митрополит Епіфаній проводить Богослужіння з нагоди Різдва Христового в Успенському соборі Києва
Епіфаній не став поминати патріарха Кирила під час різдвяної служби у Лаврі (відео)
Сьогодні, 11:32
Митрополит Епіфаній провів Богослужіння з нагоди Різдва Христового в Успенському соборі Києва
Епіфаній згадав про війну під час Різдвяної служби
Сьогодні, 12:10
Раніше митрополит Епіфаній не мав змоги проводити богослужіння в Києво-Печерській лаврі
Історична подія. Різдвяна служба ПЦУ у Києво-Печерській лаврі: відео
Сьогодні, 08:56

Політика

Перше в історії ПЦУ богослужіння у Києво-Печерській лаврі: фото та відео
Перше в історії ПЦУ богослужіння у Києво-Печерській лаврі: фото та відео
Епіфаній заінтригував відповіддю про наступні богослужіння ПЦУ у Лаврі (відео)
Епіфаній заінтригував відповіддю про наступні богослужіння ПЦУ у Лаврі (відео)
Епіфаній згадав про війну під час Різдвяної служби
Епіфаній згадав про війну під час Різдвяної служби
Епіфаній не став поминати патріарха Кирила під час різдвяної служби у Лаврі (відео)
Епіфаній не став поминати патріарха Кирила під час різдвяної служби у Лаврі (відео)
Московська церква має звільнити Київську лавру повністю, – соратник Зеленського
Московська церква має звільнити Київську лавру повністю, – соратник Зеленського
Представник влади пояснив, як працюватиме Лавра після звільнення від Московської церкви
Представник влади пояснив, як працюватиме Лавра після звільнення від Московської церкви

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
З Різдвом Христовим 2023: яскраві листівки та привітання
24K
Надання Україні військової допомоги від США: ISW пояснив, чому мовчить Путін
18K
«Епіфаній – біс і розкольник». Шокуюче різдвяне звернення митрополита Павла з Лаври
18K
Фото дня з Лаври. Трагедія одіозного митрополита Павла
14K
Скандал тижня. Навіщо Ізраїль дав ляпаса Україні?
9947
7 січня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Новини

Десятки обстрілів і 14 ворожих атак: Генштаб розповів про «перемир’я» окупантів
Сьогодні, 06:58
ДБР досі не закрило справу проти Порошенка за Томос, яку ініціював Портнов
Вчора, 13:00
ЗСУ збили ворожі літак та гелікоптер і відбили всі атаки окупантів – Генштаб
Вчора, 07:13
Наступ окупантів на двох напрямках провалився – Генштаб
5 сiчня, 07:16
Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
3 сiчня, 21:00
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
2 сiчня, 07:10

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту