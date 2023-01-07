Епіфаній заінтригував відповіддю про наступні богослужіння ПЦУ у Лаврі (відео)

ПЦУ, ймовірно, зможе й надалі служити в соборах Києво-Печерської лаври

У Києво-Печерській Лаврі завершилася різдвяна служба Блаженнішого митрополита Епіфанія. Це перше богослужіння, яке провела ПЦУ на території Лаври. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

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На святкову літургію прийшло чимало людей. Серед людей було помічено скандально відомого намісника Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ МП (Пашу Мерседеса), проти якого було введено санкції РНБО.

Епіфаній на богослужінні в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври висловив упевненість у перемозі України у війні з РФ. Він заявив, що історія Різдва в християнстві має паралелі з повномасштабною війною Росії проти України.

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«Ці міркування особливо відлунюють у наших серцях у час найважчих випробувань війною, які переживає наш український народ. Ми не бажали цієї війни... Понад три десятиліття тому ми вирвалися з багатовікового рабства, скинули ярмо, стали незалежними, розпочали будівництво власної суверенної держави. Ті, хто тримали нас у неволі, не могли стерпіти наших досягнень і успіху. Диявольські злоба та заздрість спонукали їх розпочати війну, але в ній вони обов’язково зазнають поразки, адже правда на нашій стороні», – сказав він.

Зазначимо, що митрополит Епіфаній не став поминати патріарха РПЦ Кирила під час різдвяної служби.

Після завершення богослужіння на виході з Успенського собору Епіфаній дав короткий коментар журналістам.

«Це справді історичний момент для усіх українців, які прагнули і мріяли про це не одне десятиліття. Христос народився!», - сказав митрополит про перше богослужіння ПЦУ у стінах Лаври.

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На запитання, чи буде ПЦУ проводити богослужіння у Лаврі на постійній основі, Епіфаній коротко відповів, що з часом все буде.

Як повідомлялося раніше, Києво-Печерський заповідник заявив, що не продовжуватиме орендний договір з УПЦ МП на користування Успенським собором і Трапезним храмом лаври. Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) закликав президента Володимира Зеленського не забирати в УПЦ МП храми на території лаври, які були в неї в оренді. Він записав відеозвернення, у якому поскаржився, що УПЦ не отримала письмового повідомлення про припинення оренди з 1 січня. Однак відповіді від глави держави не дочекався.

22 листопада Служба безпеки України провела обшуки на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві.