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Папа Римський уперше зустрівся з керівниками українських церков (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Папа Римський уперше зустрівся з керівниками українських церков (фото)
Папа Франциск прийняв делегацію Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій
фото: Митрополит Епіфаній

Очільник ПЦУ Епіфаній повідомив, що на зустрічі Папу попросили продовжити молитву за Україну

Під час візиту до Ватикану делегація Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій уперше зустрілася з Папою Римським Франциском. Про це повідомляє Vatican News.

В середу, 25 січня, перед загальною аудієнцією, що відбулася в залі Павла VI, у розташованому поруч салоні для зустрічей Папа Франциск прийняв делегацію Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, яка цими днями здійснює робочий візит до Апостольської Столиці. Він у письмовій формі вручив заздалегідь приготовану промову, поділившись кількома словами, сказаними експромтом, вибачившись за те, що ця зустріч буде короткою, бо він мусить іти на загальну аудієнцію.

 «Дякую вам за цю вашу єдність, це для мене багато значить. Це схоже до дітей в сім’ї, де один є там, інший – деінде, але коли мама хвора, всі збираються разом», – сказав Папа Римський.

Він підкреслив, що в цьому випадку не йдеться про єврейську, ісламську, християнську, православну чи католицьку Україну, але про «маму Україну», задля якої всі гуртуються разом. «Це приклад перед обличчям величезної поверховності, яку сьогодні бачимо в нашій культурі», – додав понтифік.

Папа згадав про те, що з дитинства знайомий з українською літургією, й відтоді зростає його симпатія до України.

«Це давня симпатія, що виросла, і це мене ще більше наближає до вас. Не сумнівайтеся, я молюся за вас! Ношу вас у моєму серці та благаю Бога, щоби Він змилувався над цим настільки відважним народом!» – наголосив Святіший Отець, подякувавши за цей візит і запросивши кожного в тиші, у спосіб, притаманний кожному, «в тиші, але разом помолитися за маму Україну». А тоді привітався з кожним делегатом зокрема.

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Очільник ПЦУ Епіфаній повідомив, що на зустрічі Папу попросили продовжити молитву за Україну і боротьбу за правду.

Папа запевнив, що молиться за Україну. «Не сумнівайтеся, я молюся за вас! Ношу вас у моєму серці та благаю Бога, щоби Він змилувався над цим настільки відважним народом!», –підкреслив Франциск.

Глава УГКЦ Святослав Шевчук, у свою чергу, повідомив, що під час зустрічі передав Папі списки полонених медиків. «Передав Святішому Отцеві списки полонених медиків, які отримав напередодні від Поважної ради Ордену Святого Пантелеймона», – сказав він.

Також він подякував Папі за лист до українського народу, його духовну близькість з нашим народом-мучеником, гуманітарну солідарність та міжнародну підтримку України.

Франциск запевнив, що «він є з нами у намаганні звільнити полонених та політичних в'язнів і ствердив, що молиться за Україну кожного дня».

Предстоятеля УПЦ МП Митрополита Онуфрія на зустрічі не було. Очільника відділу зовнішніх відносин УПЦ МП, Митрополита Чернівецького та Буковинського Мелетія (Єгоренка) - також. УПЦ МП представляв заступник Мелетія протоірєй Микола Данилевич.

Нагадаємо, делегація Всеукраїнської ради церков відвідала посольство України при Святому Престолі.

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Теги: Папа Римський посольство Епіфаній церква

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