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Сотні ворон «атакують» Києво-Печерську лавру: моторошне відео

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Сотні ворон «атакують» Києво-Печерську лавру: моторошне відео
Над Києво-Печерською лаврою помітили нашестя ворон
фото з відкритих джерел

Фахівці пояснюють, що скоординований політ зветься мурмурацією птахів

Над Києво-Печерською лаврою помітили нашестя ворон. Відео в соціальних мережах опублікував журналіст Андрій Цаплієнко.

«Нашестя ворон над Печерською Лаврою. Росіяни біснуються, що це знак захоплення Лаври нечистою силою. Але судячи з того, що ворони відлітають, «нечиста сила» покидає Лавру. Українська церква повертає захоплену ворогом духовну спадщину», – підписав він, жартуючи, відео. 

Фахівці пояснюють, що скоординований політ зветься мурмурацією птахів. Це ніяк не пов'язано із потойбічним чи війною.

В народі кажуть, що це до зміни погоди.

Нагадаємо, сьогодні митрополит Епіфаній провів друге богослужіння у Свято-Успенському соборі Києво-Печерської Лаври з нагоди Хрещення Господнього.

До слова, Києво-Печерський заповідник заявив, що не продовжуватиме орендний договір з УПЦ МП на користування Успенським собором і Трапезним храмом лаври. Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) закликав президента Володимира Зеленського не забирати в УПЦ МП храми на території лаври, які були в неї в оренді. Він записав відеозвернення, у якому поскаржився, що УПЦ не отримала письмового повідомлення про припинення оренди з 1 січня. Однак відповіді від глави держави не дочекався.

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Теги: росіяни відео свято Епіфаній хрещення церква

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