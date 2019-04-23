Державна українська мова є основою національної безпеки, - «Народний фронт»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На думку Бурбака, законопроект про українську мову, як державну, врегульовує функціонування української мови, а не нав’язує її

Законопроект про українську мову, як державну, врегульовує функціонування української мови, а не нав’язує її. Про це заявив керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак з трибуни парламенту. Про це йдеться у повідомленні на сайті «Народного фронту».

«Це надважливий закон, який врегульовує функціонування державної мови. Наголошую: врегульовує, а не нав’язує українську мову, як про це звідусіль волають пропагандисти «руского міра», - наголосив Бурбак.

«Закон надважливий і найліберальніший в Європі. Якщо ми хочемо захистити свою державу, ми повинні захистити державну мову», - зазначив керівник фракції «Народний фронт», зауваживши, що парламент вже вийшов на фінішну пряму у розгляді законопроекту, і у четвер планується прийняття документа.

«Державна українська мова є основою національної безпеки», - підкреслив Максим Бурбак.

Нагадаємо, голова Верховної Ради України Андрій Парубій впевнений, що закон про функціонування української мови як державної буде ухвалено 25 квітня. Зокрема спікер парламенту закликав усіх нардепів прийти у сесійну залу в четвер, де об 11 годині має розпочатись голосування.