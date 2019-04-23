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    Державна українська мова є основою національної безпеки, - «Народний фронт»

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    Державна українська мова є основою національної безпеки, - «Народний фронт»

    На думку Бурбака, законопроект про українську мову, як державну, врегульовує функціонування української мови, а не нав’язує її

    Законопроект про українську мову, як державну, врегульовує функціонування української мови, а не нав’язує її. Про це заявив керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак з трибуни парламенту. Про це йдеться у повідомленні на сайті «Народного фронту».

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    «Це надважливий закон, який врегульовує функціонування державної мови. Наголошую: врегульовує, а не нав’язує українську мову, як про це звідусіль волають пропагандисти «руского міра», - наголосив Бурбак.

    «Закон надважливий і найліберальніший в Європі. Якщо ми хочемо захистити свою державу, ми повинні захистити державну мову», - зазначив керівник фракції «Народний фронт», зауваживши, що парламент вже вийшов на фінішну пряму у розгляді законопроекту, і у четвер планується прийняття документа.

    «Державна українська мова є основою національної безпеки», - підкреслив Максим Бурбак.

    Нагадаємо, голова Верховної Ради України Андрій Парубій впевнений, що закон про функціонування української мови як державної буде ухвалено 25 квітня. Зокрема спікер парламенту закликав усіх нардепів прийти у сесійну залу в четвер, де об 11 годині має розпочатись голосування.

     Читайте також: Парубій назвав фракції, які підтримають «мовний закон»
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    Андрій Парубій Народний фронт мова закон українська мова
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