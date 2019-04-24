Комітет Ради після обіду розгляне остаточну редакцію закону про мову



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Засідання комітету проходитиме публічно

Засідання комітету Верховної Ради з питань культури і духовності, на якому планують ухвалити текст законопроекту про мову, відбудеться у середу, 24 квітня, на третьому поверсі кулуарів парламенту та проходитиме публічно.

Про це повідомив спікер парламенту Андрій Парубій під час засідання Ради.

«Комітет з питань культури і духовності сьогодні відбудеться о 14:30 на 3-му поверсі для тих, хто має намір прийти у комітет і взяти в ньому участь. Тому я це публічно повідомляю, щоб ми змогли знайти спільне формулювання», - сказав Парубій.

Водночас спікер нагадав, що ухвалити мовний законопроект Рада планує у четвер, 25 квітня, близько 11.00.

Парубій також констатував, що «ведеться дуже системна робота, щоб переконати депутатів не голосувати і не приходити завтра до парламенту», тому він закликав депутатів, які вважають себе патріотами, обов’язково підтримати законопроект про мову і бути присутніми на засіданні в четвер.

Верховна Рада 28 лютого розпочала розгляд у другому читанні законопроекту про мову, до якого було подано понад 2 тисячі поправок.

Нагадаємо, голова Верховної Ради України Андрій Парубій впевнений, що закон про функціонування української мови як державної буде ухвалено 25 квітня. Зокрема спікер парламенту закликав усіх нардепів прийти у сесійну залу в четвер, де об 11 годині має розпочатись голосування.

Також Парубій назвав фракції, які підтримають «мовний закон».

Додамо, у разі прийняття «мовного закону» комісія з питань української мови буде створюватися як окремий орган виконавчої влади і буде встановлювати стандарти оцінки для тих, хто бажає скласти іспит. Також інститут Уповноваженого з питань української мови буде створено при Кабінеті міністрів.

Читайте також: