Рада планує призначити Мережка головою міжнародного комітету замість Яременка



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Олександр Мережко є депутатом-списочником від «Слуги народу». На момент обрання - професор кафедри права Київського національного лінгвістичного університету

Богдан Яременко наразі перейшов працювати до комітету нацбезпеки

Верховна Рада на пленарному засіданні в п'ятницю має намір призначити депутата Олександра Мережка головою комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва парламенту замість Богдана Яременка (обидва - «Слуга народу»). Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту.

Мережко (1971 р.н.) є депутатом-списочником від «Слуги народу». До висунення фракцією на посаду голови комітету з питань зовнішньої політики був головою підкомітету цивільного та адміністративного законодавства правового комітету Верховної Ради. На момент обрання народним депутатом - професор кафедри права Київського національного лінгвістичного університету.

Раніше комітет очолював Богдан Яременко. У ЗМІ було оприлюднено фото листування Яременка у смартфоні зі секс-працівницею, яке він вів під час засідання в парламенті. Депутат потім стверджував, що листування сфабриковано ним свідомо для провокації проти журналістів, однак пізніше вибачився за свій вчинок.

Зазначимо, що Богдан Яременко наразі перейшов працювати до комітету нацбезпеки.

Згідно з порядком денним, Рада почне засідання з розгляду проєктів постанов №2318-1-П про скасування прийняття закону про формат єдиної юридичної особи для митних органів та №2751 про призначення нового голови міжнародного комітету, законопроєктів №2513 про поняття «злодій в законі» і «злочинне співтовариство» у другому читанні.

Далі парламент розгляне в 1-му читанні законопроєкти №2653 щодо місцевого самоврядування, №2500 щодо протидії корупції, №1111 про фінансовий лізинг, №2166 про усунення дискримінації по колу платників, №1109 про кредитування, №2315 щодо утримання під вартою і №2136 щодо ресторанного господарювання.

Нагадаємо, 16 грудня Рада відновила участь української делегації в сесіях Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) в 2020 році.