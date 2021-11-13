Рак картоплі в Україні. Науковець пояснив, як вберегти свій урожай і чи шкідлива вражена бульба для людини

«Краще спалити вражену бульбу, щоб гриб не потрапив у ґрунт»

Нещодавно у Волинській області на полі одного фермерського господарства ввели карантин через виявлений там рак картоплі.

Директор Інституту картоплярства, кандидат сільськогосподарських наук Микола Фурдига у інтерв’ю «Главкому» пояснив, як уберегти свій урожай від такої напасті.

Так, за словами науковця, рак картоплі – захворювання, відоме вже кілька сотень років. Викликає його гриб Synchytrium endobioticum. Він потрапляє в клітину бульби, розмножується, в результаті з'являється суха тверда маса, яка розміром може бути навіть більшою за саму бульбу. Аби рак не вразив картоплю, необхідно висаджувати стійкі до нього сорти.

«У нас, до речі, всі такі. Перш ніж сорт потрапляє до Державного реєстру сортів рослин (тільки після цього його можна культивувати), він обов'язково проходить випробування на стійкість до раку картоплі. У нас є дослідна ділянка на Закарпатті, там мікрофлора землі дуже сприятлива для Synchytrium endobioticum, і ось на цій ділянці ми проводимо випробування протягом двох років. Якщо картопля не захворіла – ласкаво просимо до реєстру. Заразилася – проводимо селекцію далі», – пояснив Микола Фурдига.

Директор Інституту картоплярства також додав, що заразити бульбу раком майже неможливо, хіба що купити посадковий матеріал, де буде інфікований грибом клубень.

При цьому, запевнив науковець, для людини вражена раком картопля не шкідлива.

«Зрізав, і все, на якість ще здорової м'якоті бульби це не впливає. Інша річ, що рак картоплі може запросто знищити весь урожай, якщо з ним не боротися. Ось посадили ви картоплю, а 90% чи більше потім доведеться викинути. Точніше, краще – спалити, щоб гриб не потрапив у ґрунт і захворювання не поширювалося», – сказав Микола Фурдига.