Bellingcat анонсувала публікацію розслідування у справі «вагнерівців»

Раніше журналіст-розслідувач Христо Грозєв анонсував, що команда Bellingcat готує три медійні продукти

Звіт обіцяють опублікувати на початку наступного тижня

Міжнародна група розслідувачів «Bellingcat» має намір на початку наступного тижня оприлюднити звіт щодо «зливу» спецоперації із затриманням бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнер». Про це повідомляють на Twitter-сторінці групи.

«На початку наступного тижня буде опубліковано наш довгоочікуваний звіт «Вагнергейт», у якому детально описано, що призвело до арешту 33 підозрюваних російських найманців у Білорусі у липні 2020 року», – повідомили в Bellingcat.

Раніше журналіст-розслідувач Христо Грозєв анонсував, що команда Bellingcat готує три продукти: двогодинний документальний фільм-розслідування, коротший документальний фільм і текстову версію розслідування.

Нагадаємо, українська влада заперечує існування спецоперації проти «вагнерівців», але у червні в інтерв'ю на телеканалі «1+1» Зеленський заявив, що історія із затриманням «вагнерівців» в Мінську влітку 2020 року не була операцією України, а ідея походила від інших країн. Він також сказав, що просив білоруського диктатора Олександра Лукашенка видати затриманих «вагнерівців». Тоді в Офісі президента заявили, що слова Зеленського про спецоперацію перебрехали.

Нещодавно Лукашенко заявив, що Зеленський не дзвонив йому щодо «вагнерівців».

Колишній генпрокурор Руслан Рябошапка назвав ім’я того, хто зробив фатальний дзвінок.

Як відомо, Bellingcat обіцяє у жовтні опублікувати розслідування про «вагнерівців».

Як повідомлялося, США допомагали Україні при проведенні операції з затримання бойовиків приватної військової компанії «Вагнер».

Видання Bellingcat опитало «вагнерівців» для фільму про спецоперацію, яку готувала Україна проти найманців із РФ, які воювали на Донбасі.