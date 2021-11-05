Служба апарату парламенту знаходить час від часу якісь незрозумілі предмети

Дивну знахідку виявили під місцем одного із народних депутатів

У сесійній залі Верховної Ради знайшли пакет із 5 кг картоплі. Про це у кулуарах розповів журналістам перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, пише «Унн».

Наголошується, що дивну знахідку виявили під місцем одного із народних депутатів.

«Це просто непублічні речі, але у нас служба нашого апарату та УДО знаходять час від часу якісь незрозумілі предмети, незрозуміло, яке відношення вони мають до сесійного процесу. Наприклад, нещодавно такий пакетик картоплі знайшли – але не картопля фрі, а така «картопля» десь кілограмів 5, сира. Може, комусь бабуся передала», – сказав Корнієнко.

За його словами, картоплю знайшли «під місцем одного народного депутата опозиційного» десь «ззаду». Він зауважив, що картопля не була гнилою.

«Я просто як людина з медійним досвідом і політтехнолог, я собі уявив, якби вона була гнила, її можна було б жбурнути в якогось доповідача або в уряд. Але звичайна картопля – як її можна політично використати?», – сказав Корнієнко.

Про долю дивної знахідки він не розповів.

До слова, ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков створює в парламенті нове об'єднання: хто туди може увійти.