  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    У сесійній залі Верховної Ради знайшли пакет із 5 кг картоплі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Служба апарату парламенту знаходить час від часу якісь незрозумілі предмети - У сесійній залі Верховної Ради знайшли пакет із 5 кг картоплі
    Служба апарату парламенту знаходить час від часу якісь незрозумілі предмети
    фото ілюстративне з відкритих джерел

    Дивну знахідку виявили під місцем одного із народних депутатів

    У сесійній залі Верховної Ради знайшли пакет із 5 кг картоплі. Про це у кулуарах розповів журналістам перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, пише «Унн».

    Наголошується, що дивну знахідку виявили під місцем одного із народних депутатів.

    «Це просто непублічні речі, але у нас служба нашого апарату та УДО знаходять час від часу якісь незрозумілі предмети, незрозуміло, яке відношення вони мають до сесійного процесу. Наприклад, нещодавно такий пакетик картоплі знайшли – але не картопля фрі, а така «картопля» десь кілограмів 5, сира. Може, комусь бабуся передала», – сказав Корнієнко.

    За його словами, картоплю знайшли «під місцем одного народного депутата опозиційного» десь «ззаду». Він зауважив, що картопля не була гнилою.

    «Я просто як людина з медійним досвідом і політтехнолог, я собі уявив, якби вона була гнила, її можна було б жбурнути в якогось доповідача або в уряд. Але звичайна картопля – як її можна політично використати?», – сказав Корнієнко.

    Про долю дивної знахідки він не розповів.

    До слова, ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков створює в парламенті нове об'єднання: хто туди може увійти.

    Читайте також:
    Теги: Верховна Рада депутат продукти Олександр Корнієнко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У сесійній залі Верховної Ради знайшли пакет із 5 кг картоплі