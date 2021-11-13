Білоруський диктатор розкрив секрет довголіття

Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко порадив не їсти нічого імпортного, щоб довше жити

Президент Білорусі Олександр Лукашенко радить не їсти нічого імпортного, щоб довше жити.

«Треба було оберігатися якось, вести спосіб життя такий, щоб менше хворіти. Щоб імунітет був нормальний. Тьху-тьху-тьху я ніколи в житті не хворів. І все це йде туди, в дитинство, коли ти до цих «білих мух», як у нас сніг називають, босоніж ходиш», – сказав диктатор в інтерв'ю журналу «Національна оборона».

Він також повідомив, що купався у холодній річці і займався спортом.

«Ви знаєте, ось ця пандемія показала... нас Господь взяв і струснув, тому що ми неправильно жили, неправильно живемо. Сидяча робота, додому прийшли, на диван лягли, раніше газетку, а зараз в айфон тичем, лежимо, задоволені, телевізор дивимося. А дві години на день відпрацювати треба. Дві години – це закон. Тому я беру сокиру, йду рубати дрова. І це корисно. І здорове харчування. Ніколи не їж нічого імпортного – житимеш довго», – зазначив білоруський президент.

Він також порадив їсти тільки білоруську картоплю.

До слова, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив довести, що він живий і дійсно їздить по країні. Для цього він зняв захисну маску в палаті з пацієнтами, які хворі на коронавірус.

Лукашенко приїхав до лікарні міста Орша, де пішов у палати з Covid-хворими. З пацієнтками Лукашенко спілкувався на «ти». Ті у відповідь хвалили медиків і його режим.

В іншій палаті Лукашенко також демонстративно опустив маску.

На початку пандемії білоруський диктатор неодноразово піддавав сумніву небезпеку коронавірусу. У країні не запроваджували карантин, довгий час проблему із захворюваністю широко не висвітлювали.

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