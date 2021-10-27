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    Знищує до 100% врожаю помідорів. В Україні вперше виявлено шкідника з Південної Америки

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    Південноамериканська томатна міль нищить помідори - Знищує до 100% врожаю помідорів. В Україні вперше виявлено шкідника з Південної Америки
    Південноамериканська томатна міль нищить помідори
    фото з відкритих джерел

    На Хмельниччині фахівці виявили небезпечний карантинний організм у томатах

    У селищі Теофіполь Хмельницької області працівники Держпродспоживслужби вперше виявили небезпечний карантинний організм – південноамериканську томатну міль (Tuta absoluta Meyr). Про це повідомляє пресслужба головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області.

    Як зазначається, до України південноамериканську томатну міль завезли у 2010 році з зараженими вантажами томатів, що надходили з Туреччини та Сирії. Вогнища шкідника на той час виявили в АР Крим та Одеській області.

    «Поступово шкідник завойовує нові території, і станом на 1 січня 2021 р. площа ураження складає понад 1190 га. Цьому сприяє «пом’якшення» клімату, що провокує появу нових поколінь шкідника, який пристосувався до природніх умов нашої країни», – пояснили у відомстві.

    Головними рослинами-господарями південноамериканської томатної молі є томати. Крім них, міль може пошкоджувати всі види рослин з родини пасльонових (Solanaceae): баклажани, картоплю, перець, тютюн та дикорослі пасльонові такі, як дурман, паслін, дереза.

    Зазначається, що цей шкідник здатний за дуже короткий термін знищити від 60% до 100% урожаю. Біологічні особливості, здатність до швидкого розмноження та адаптації південноамериканської томатної молі сприяє швидкому поширенню шкідника в Україні.

    Нещодавно з'ясувалося, що в Україну завезли заражену гречку з Росії.

    На початку вересня на Вінниччині вводили карантин, бо там з’явився небезпечний шкідник.

    Раніше за результатами фітосанітарного моніторингу в Запорізькій області на території лісопарків, в лісосмугах вздовж доріг, в занедбаних садах виявлено осередки розвитку гусені американського білого метелика.

    Раніше повідомлялося, що в Україні з’явився отруйний павук: стрибає і проколює шкіру.

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    Теги: продукти аграрії карантин овочі
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    Знищує до 100% врожаю помідорів. В Україні вперше виявлено шкідника з Південної Америки