В Україні стрімко злетіли ціни на популярний овоч

На сьогоднішній день тепличний огірок надходить у продаж по 35−45 грн/кг

Тепличні огірки коштують у середньому на 38% дорожче, ніж на початку листопада 2020 року

На українському ринку черговий тиждень поспіль у сегменті тепличного огірка відзначається стрімке зростання відпускних цін. Про це повідомляє Agravery.

«Основною причиною чергового подорожчання стало стрімке скорочення пропозиції огірків на ринку, коли активність покупців відзначається як стабільна. На сьогоднішній день в Україні лише поодинокі комбінати ведуть відвантаження огірків поточного обороту, коли основну пропозицію на ринку складає продукція з Туреччини», – йдеться в повідомленні.

На сьогоднішній день тепличний огірок надходить у продаж по 35−45 грн/кг (1,3−1,7 $/кг), що в середньому на 45% дорожче, ніж минулого робочого тижня. При цьому, за словами представників тепличних комбінатів, сьогоднішнє зростання цін у сегменті тепличного огірка це ще не межа.

«Ціни зростатимуть і далі, оскільки пропозиція цієї продукції на ринку залишається досить обмеженою. Самі виробники змушені підвищувати відпускні ціни через подорожчання енергоносіїв», – пояснюють експерти.

Крім того, ціни на турецький огірок стрімко зросли. Сьогодні імпортна продукція надходить у продаж від 35 грн/кг (1,33 $/кг), тоді як ще наприкінці минулого тижня ціна на турецькі огірки не перевищувала позначки 25 грн/кг (0,95 $/кг). При цьому оптові компанії на тлі стабільно високого попиту на цю продукцію заявили про свій намір підвищити відпускні ціни на імпортні огірки вже найближчим часом.

«На сьогоднішній день тепличні огірки в Україні вже коштують у середньому на 38% дорожче, ніж на початку листопада 2020 року. При цьому ключові гравці ринку сходяться на думці, що дешевих огірків цього сезону в Україні не буде. Ціни в даному сегменті продовжать зростати і надалі, оскільки проблеми у сфері тепличного бізнесу на сьогоднішній день спостерігаються не лише в Україні, а й у більшості країн ЄС», – підсумували аналітики.

Нагадаємо, діюча при ООН Продовольча і сільськогосподарська організація Об'єднаних Націй (ФАО) повідомила, що в жовтні ціни на продукти харчування у світі зросли на 3%, а за рік – на 30% і досягли найвищого рівня із липня 2011 року.

До слова, раніше стало відомо, що в Україні ціни на хліб можуть злетіти на 10-25% через здорожчання газу.

Також повідомлялося, що дорожачатимуть хліб, яйця і овочі. Цієї осені не варто сподіватися, що завдяки гарному врожаю ціни на продукти підуть вниз.

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