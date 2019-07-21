Разумков про виборчу кампанію: не дуже прозора та не дуже чесна



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Разумков стверджує, що вони бачили велику кількість «двійників» та клонів партії «Слуга народу»

Ми зіткнулися з чорним піаром щодо наших кандидатів, особливо у «день тиші», - Разумков

Голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков прокоментував хід виборчої кампанії, заявивши, що вона була «не дуже прозорою та не дуже чесною».

Про це він сказав журналістам, коли прийшов голосувати на одну з виборчих дільниць у столиці, повідомляє Укрінформ.

«Ми зіткнулися з чорним піаром щодо наших кандидатів, особливо у «день тиші». Ми бачили велику кількість «двійників» та клонів партії «Слуга народу», - сказав Разумков.

Також голова партії «Слуга народу» не виключає можливості стати головою Верховної Ради у новому скликанні.

«Усе можливо», - сказав Разумков, відповідаючи на запитання, чи справдяться прогнози щодо його можливості очолити український парламент.

Водночас Разумков наголосив, що про це ще рано говорити.

«Відповіді на ці питання мають дати не політики, не експерти - український виборець, який віддасть свій голос за ту чи ту партію», - сказав Разумков.

Як повідомлялося, у неділю, 21 липня, в Україні відбувається голосування на позачергових виборах народних депутатів України.

Усього Центральна виборча комісія зареєструвала понад 2,7 тисячі кандидатів, які балотуються до ВР за списками 22 партій у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, та понад три тисячі кандидатів в одномандатних виборчих округах.

ЦВК має встановити та оголосити результати голосування на позачергових парламентських виборах в загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах не пізніше ніж на 15-й день з дня голосування.