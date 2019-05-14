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    Суспільство

    Регламентний комітет Ради сьогодні розгляне дату інавгурації Зеленського

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    Зеленський закликав парламент призначити дату інавгурації на 19 травня - Регламентний комітет Ради сьогодні розгляне дату інавгурації Зеленського
    Зеленський закликав парламент призначити дату інавгурації на 19 травня

    Засідання Комітету мало розпочатися о 9.00, проте його перенесли на 12.00

    Комітет із питань регламенту Верховної Ради України на засіданні 14 травня має розглянути питання про дату інавгурації новообраного президента. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

    Відзначимо, Комітет з питань регламенту Ради мав розглянути питання про дату інавгурації Зеленського о 09:00. Причини перенесення поки невідомі.

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    Нагадаємо, напередодні чинний президент України Петро Порошенко заявив, що зацікавлений в тому, щоб парламент якомога швидше визначився з датою інавгурації Зеленського.

    13 травня голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що парламент цього тижня має розглянути постанову про призначення інавгурації президента.

    Сам Зеленський закликав парламент призначити дату інавгурації на 19 травня.

    «Я звертаюся до Верховної ради. На найближчому засіданні ви маєте призначити дату інавгурації на 19 травня. Цього вимагаю не я, цього вимагає народ, в інтересах якого ви присягали діяти», - зазначив він.

    Ця ініціатива викликала різку критику, зокрема, через те, що цього року саме на 19 травня припадає пам’ятний день, День пам’яті жертв політичних репресій.

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