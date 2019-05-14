У БПП готові голосувати за будь-яку дату інавгурації президента - Гончаренко



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Заступник голови фракції БПП Олексій Гончаренко

Багатьом з депутатів БПП «не подобається тон», з яким Зеленський вимагає призначення інавгурації на 19 травня

Фракція Блок Петра Порошенка готова підтримати будь-яку дату інавгурації обраного президента Володимира Зеленського.

Про це в ефірі «Громадського» заявив заступник голови БПП Олексій Гончаренко.

«Наша фракція готова голосувати за будь-яку дату. Більше того, звучали навіть пропозиції: давайте 17 травня, а не 19, зробимо раніше. Справа в тому, що для багатьох 19 травня є неприйнятним, тому що це День пам’яті жертв політичних репресій, 18 травня - річниця депортації кримських татар, тому у нас на засіданні фракції лунали думки - а давайте 17 травня, щоби швидше, чого тягнути», - розповів депутат.

Водночас конкретно запропонованої дати від БПП немає.

«Деякі наші депутати подали різні проекти постанови про призначення дати, тому ми як фракція ніякої дати не несемо. Ми як фракція готові в сесійній залі голосувати за дати», - сказав Гончаренко.

Водночас він додав, що йому і багатьом з депутатів БПП «не подобається тон», з яким Зеленський вимагає призначення інавгурації на 19 травня, тому багато депутатів фракції не готові голосувати за цю дати, але готові підтримати зокрема 17 травня, «щоби фракцію не звинуватили в затягуванні» інавгурації.

Нагадаємо, постанови про інавгурацію новообраного президента України Володимира Зеленського будуть розглянуті у комітеті Ради 15 травня.

Раніше спікер Ради Андрій Парубій заявив, що парламент визначиться з датою інавгурації Володимира Зеленського на цьому пленарному тижні.

Нагадаємо, 10 травня Зеленський закликав Раду призначити дату інавгурації на 19 травня. «Боїтеся розпуску Ради і затягуєте призначення дати інавгурації... Я звертаюся до Верховної Ради. На найближчому засіданні ви повинні призначити дату інавгурації на 19 травня. Цього вимагаю не я, цього вимагає народ, в інтересах якого ви присягали діяти», - підкреслив новообраний президент у своєму відеозверненні.

В Раду внесли 5 постанов про дату проведення інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Потім Олександр Сугоняко відкликав свій проект постанови, який стосувався інавгурації 1 червня.

13 травня нардеп Віталій Купрій зареєстрував у Верховній Раді ще один проект постанови про інавгурацію новообраного президента 26 травня.

Таким чином, зараз парламенту запропоновані три дати для церемонії: 19, 20 та 26 травня.