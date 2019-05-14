У Зеленського прокоментували скасування візиту адвоката Трампа до України



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Адвокат президента США Рудольф Джуліані

Разумков висловив сподівання, що непорозуміння у взаєминах команди Зеленського з адміністрацією США буде знято

Новообраний президент Володимир Зеленський дізнався про ситуацію із приїздом особистого адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані до України зі ЗМІ.

Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив радник Зеленського Дмитро Разумков.

«Про те, що приїжджає Рудольф Джуліані, Зеленський дізнався зі ЗМІ та те, що він не приїжджає, він теж дізнався зі ЗМІ. Мені дивно, що американським ЗМІ хтось із наших колег, представників команди давав якісь коментарі, що там є якісь підводні камені. Це не відповідає дійсності», – сказав він.

Разумков висловив сподівання, що непорозуміння у взаєминах команди Зеленського з адміністрацією США буде знято.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що не вважає скасування можливого візиту адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані в Київ елементом двосторонніх відносин.

Як повідомлялося, особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані раніше заявляв про свій намір відвідати Київ для зустрічі із Зеленським, щоб переконати українську владу почати розслідування, пов'язане з інтересами президента США Дональда Трампа щодо втручання РФ у президентські вибори в 2016 році.

Згодом Джуліані скасував свій візит до Києва.

До слова, народний депутат Сергій Лещенко поскаржився, що його «призначили у «вороги Трампа» - президента США.

Лещенко також підкреслив, що, на його думку, генеральний прокурор Юрій Луценко втягнув Україну в протистояння між Трампом та Джо Байденом, який вирішив балотуватися у 2020 році в президенти.

Водночас сам адвокат Трампа Джуліалі ворогом США вважає Лещенка.