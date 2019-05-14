У Раді оприлюднили дату розгляду постанов про інавгурацію Зеленського документ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Новообраний президент України Володимир Зеленський

Якщо у середу комітет розгляне постанови, то голосування відбудеться лише у четвер

Постанови про інавгурацію новообраного президента України Володимира Зеленського будуть розглянуті у комітеті Ради 15 травня.

Про це йдеться на сайті парламенту.

Згідно розкладу роботи комітету, на середу планується розгляд першого проекту постанови та чотирьох альтернативних до нього.

«Проект постанови про проведення урочистого засідання Верховної Ради, присвяченого складенню присяги Українському народові новообраним президентом (19 травня 2019 року .№10270)», - йдеться у порядку денному.

Скрін клікабельний

За словами заступника голови комітету з питань регламенту Володимира Арешонкова, наразі прийнято рішення про розгляд всіх постанов у середу.

«Станом на зараз, планується саме так, як ви бачите на сайті. Якщо у середу комітет розгляне постанови, то голосування відбудеться лише у четвер. Але все ще не виключено зібрання термінового засідання комітету. Про це буде відомо зранку (14 травня, - ред)», - розповів нардеп в коментарі «Рбк-Україна».

Раніше спікер Ради Андрій Парубій заявив, що парламент визначиться з датою інавгурації Володимира Зеленського на цьому пленарному тижні.

Нагадаємо, 10 травня Зеленський закликав Раду призначити дату інавгурації на 19 травня. «Боїтеся розпуску Ради і затягуєте призначення дати інавгурації... Я звертаюся до Верховної Ради. На найближчому засіданні ви повинні призначити дату інавгурації на 19 травня. Цього вимагаю не я, цього вимагає народ, в інтересах якого ви присягали діяти», - підкреслив новообраний президент у своєму відеозверненні.

В Раду внесли 5 постанов про дату проведення інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Потім Олександр Сугоняко відкликав свій проект постанови, який стосувався інавгурації 1 червня.

13 травня нардеп Віталій Купрій зареєстрував у Верховній Раді ще один проект постанови про інавгурацію новообраного президента 26 травня.

Таким чином, зараз парламенту запропоновані три дати для церемонії: 19, 20 та 26 травня.