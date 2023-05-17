Рейтинг армій світу Global Fire Power: яке місце посіла Україна
Найпотужнішу армію світу за оцінкою Global Fire Power мають США
Україна піднялася на 15-те місце у рейтингу найпотужніших армій світу за версією Global Fire Power (GFP). Ще рік тому наша країна посідала 22-гу позицію. Про це повідомляється на сайті організації.
За підрахунками аналітиків, цього року індекс сили (PowerIndex) України становить 0,2516. «Ідеальною» вважається оцінка в 0,0000.
«Оскільки Україна продовжує захищатися від Росії, вона підвищила свій індекс за поточний рік завдяки своїй відповіді, фінансовій та матеріальній підтримці Заходу та впровадженню нових ключових категорій, які сприяють загальному положенню в списку», – йдеться в повідомленні.
В організації вважають 2023 рік може стати вирішальним у російсько-українській війні.
Сусідами України у рейтингу стали Єгипет (14 місце) та Австралія (16).
Найпотужнішу армію світу за оцінкою Global Fire Power продовужують мати США. При цьому Росія зберегла друге місце в рейтингу. Хоча, як зауважили його автори, «російсько-українська війна продемонструвала ключові обмеження військового потенціалу» РФ, попри її кількісну живу силу та матеріальну перевагу над Україною.
У Global Firepower наголосили, що це «проливає світло» на рівень готовності, командування, навчання та постачання в російській армії.
Найсильніші армії світу за версією Global Fire Power (GFP):
- США (індекс 0,0712);
- Росія (0,0714);
- Китай (0,0722);
- Індія (0,1025);
- Велика Британія (0,1435);
- Південна Корея (0,1505);
- Пакистан (0,1694);
- Японія (0,1711);
- Франція (0,1848);
- Італія (0,1973).
Загалом у списку представлені 145 країн. Останнє місце посів Бутан з індексом 6,2017.
Нагадаємо, триває 448-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби відбулось 55 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка.
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