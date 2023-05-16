Британська розвідка повідомила про успіх ЗСУ під Бахмутом

За даними британської розвідки, окрім просування на південь від міста, українські атаки відтіснили російську лінію фронту на північний захід від міста

Україна стримує російський наступ на лінії каналу Сіверський Донець-Донбас

Збройні сили України відтіснили російських окупантів на південь від Бахмута та на північний захід від міста, що дозволило відновити лінію постачання. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Як зазначається у зведенні, війська групи «Вагнера» продовжують поступово просуватися у центрі Бахмута. Проте за останні чотири дні українські сили досягли тактичного успіху, стабілізувавши фланги.

За даними британської розвідки, окрім просування на південь від міста, українські атаки відтіснили російську лінію фронту на північний захід від міста. Це, певно, дозволило українським силам відновити безпечніше використання ключової дороги постачання 0506.

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«Україна стримує російський наступ на лінії каналу Сіверський Донець-Донбас, перетворивши водну колію на перешкоду у складі глибокої оборонної смуги навколо міста Часів Яр», – зазначають у міноборони Британії.

Нагадаємо, близько 03:30 16 травня російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування: усі повітряні цілі збили сили ППО. Із шести літаків МіГ-31К росіяни випустили шість аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», девʼять крилатих ракет «Калібр» – із кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування (С-400, «Іскандер-М»). Усі 18 повітряних цілей знищено силами та засобами ППО.

Триває 447-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби відбулось 49 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка.