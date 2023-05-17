ЗСУ знищили мінометну позицію РФ під Бахмутом: Сирський показав відео

Позиції ворона уразила 26 артилерійська бригада ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича

Біля Бахмута Донецької області українські сили оборони знищили мінометний розрахунок окупантів. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

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«Бахмутський напрямок. 26 артилерійська бригада ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича знищує мінометну позицію ворога із САУ «Краб», – підписав відео ввійськовий.

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Як зазначається у звіті Інституту вивчення війни, росіяни вирішили посилити свої тактичні наступальні дії в районі Бахмута попри те, що Україна зосередилася там на локальних контратаках.

Нагадаємо, триває 448-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби відбулось 55 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка.

На думку аналітиків, військове командування РФ протягом останніх тижнів, імовірно, вирішило змінити пріоритети, щоб підготуватися до можливих українських контрнаступальних дій.

Однак постійна концентрація на Бахмуті може свідчити про те, що негайні тактичні проблеми, певно, підірвуть більш масштабні зусилля росіян.

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Також повідомлялося, що українські військові звільнили від окупантів приблизно 20 км² у Бахмутському районі. При цьому загарбники просуваються у самому місті.