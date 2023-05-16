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Бій за Бахмут: Сирський повідомив, як ЗСУ руйнують плани ворога

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Бій за Бахмут: Сирський повідомив, як ЗСУ руйнують плани ворога
У ворога більше ресурсів, але ЗСУ руйнують його плани
фото ілюстративне

Українські воїни вдаються до контрнаступальних дій на деяких напрямках

Ворог стягує все більше ресурсів під Бахмут, але ЗСУ вдаються до контрнаступальних дій на деяких напрямках. Українським захисникам вдається руйнувати плани противника. Про це повідомив командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський.

«Бахмутський напрямок. Відвідав командирів та воїнів на передньому краї. Кожен з них є автором нової сторінки історії нашої війни», – написав Сирський.

За його словами, найманці ПВК «Вагнера» залізли в Бахмут, «як щурі до мишоловки». «Використовуючи принцип активної оборони, ми вдаємося до контрнаступальних дій на деяких напрямках під Бахмутом. У ворога більше ресурсів, але ми руйнуємо його плани», – зазначив Сирський.

Генерал повідомив, що разом з командирами частин та підрозділів, обговорив та ухвалив необхідні рішення для продовження оборонної операції. Було прораховано всі можливі сценарії розвитку подій. «Відзначив нагородами наших захисників, а також вручив подарунки нашим бійцям. Вдячний кожному та кожній за проявлений героїзм, зокрема, військовослужбовцям 57 ОМПБР, 3 ОШБР, 5 ОШБР, 24 ОМБР, 56 ОМПБР та інших бригад за подвиги на полі бою», – додав Сирський.

Нагадаємо, за повідомленням британської розвідки, Збройні сили України відтіснили російських окупантів на південь від Бахмута та на північний захід від міста, що дозволило відновити лінію постачання.

Триває 447-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби відбулось 49 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка. 

Теги: окупанти ПВК Вагнера полковник Бахмут ЗСУ війна

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