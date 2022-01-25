Релігієзнавець: У нас православних вже більше, ніж у Росії

Ігор Козловський пояснив, чому об'єднання церков є складним та не дуже швидким проесом

«Ми – найбільша греко-католицька країна, ми – найбільша протестантська країна Східної Європи, ми – найбільша баптистська країна у всій Європі»

Україна наразі є найбільшою православною державою у світі. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив український релігієзнавець та історик, колишній в’язень Кремля Ігор Козловський.

Вчений наголосив, що Україна є мультиконфесійною, мультирелігійною країною, тож українці не є моноконфесійним народом.

«Якщо зібрати усі православні громади, то ми найбільша православна держава у світі. У нас православних більше, ніж у Росії. Ми – найбільша греко-католицька країна світу, ми – найбільша протестантська країна Східної Європи, ми – найбільша баптистська країна у всій Європі взагалі. Частина наших людей також сповідують іслам, є буддисти тощо. Це пов’язано з особливостями нашої національної психології і вільним вибором», – пояснив Ігор Козловський.

На думку релігієзнавця, подальше об’єднання українських церков є природнім процесом, однак воно не відбуватиметься надто швидко.

«Церква вимірює себе століттями, а не роками і місяцями. Вимагати від церкви, щоби вона виконувала п’ятирічні плани неможливо. У нас є політичні партії зі спільними цінностями, але ж вони не об’єднуються. А що казати про людей, які звикли жити у певній традиції, з певним баченням, звичками. Вирішувати такі складні питання, які пов’язані з їх свідомістю непросто», – вважає релігієзнавець.

Ігор Козловський також оцінив анонсований візит Папи Римського. За його словами, цей приїзд в Україну означатиме повернення певного вектору у бік нашої держави. Таким чином наша країна потрапляє у зону більшої уваги Ватикана, сильного гравця на міжнародній арені. Водночас релігієзнавець зазначив, що, на його думку, Папський престол боїться образити Росію.