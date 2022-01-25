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    Релігієзнавець: У нас православних вже більше, ніж у Росії

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    Ігор Козловський пояснив, чому об'єднання церков є складним та не дуже швидким проесом - Релігієзнавець: У нас православних вже більше, ніж у Росії
    Ігор Козловський пояснив, чому об'єднання церков є складним та не дуже швидким проесом
    фото: risu.ua

    «Ми – найбільша греко-католицька країна, ми – найбільша протестантська країна Східної Європи, ми – найбільша баптистська країна у всій Європі»

    Україна наразі є найбільшою православною державою у світі. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив український релігієзнавець та історик, колишній в’язень Кремля Ігор Козловський.

    Вчений наголосив, що Україна є мультиконфесійною, мультирелігійною країною, тож українці не є моноконфесійним народом.

    «Якщо зібрати усі православні громади, то ми найбільша православна держава у світі. У нас православних більше, ніж у Росії. Ми – найбільша греко-католицька країна світу, ми – найбільша протестантська країна Східної Європи, ми – найбільша баптистська країна у всій Європі взагалі. Частина наших людей також сповідують іслам, є буддисти тощо. Це пов’язано з особливостями нашої національної психології і вільним вибором», – пояснив Ігор Козловський.

    На думку релігієзнавця, подальше об’єднання українських церков є природнім процесом, однак воно не відбуватиметься надто швидко.

    «Церква вимірює себе століттями, а не роками і місяцями. Вимагати від церкви, щоби вона виконувала п’ятирічні плани неможливо. У нас є політичні партії зі спільними цінностями, але ж вони не об’єднуються. А що казати про людей, які звикли жити у певній традиції, з певним баченням, звичками. Вирішувати такі складні питання, які пов’язані з їх свідомістю непросто», – вважає релігієзнавець.

    Ігор Козловський також оцінив анонсований візит Папи Римського. За його словами, цей приїзд в Україну означатиме повернення певного вектору у бік нашої держави. Таким чином наша країна потрапляє у зону більшої уваги Ватикана, сильного гравця на міжнародній арені. Водночас релігієзнавець зазначив, що, на його думку, Папський престол боїться образити Росію.

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    Теги: церква держава Україна традиції
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    Релігієзнавець: У нас православних вже більше, ніж у Росії