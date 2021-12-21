  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    У храмі на Рівненщині замироточила ікона (фото, відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Чудотворна ікона &laquo;Всецариця&raquo; замироточила після молитви - У храмі на Рівненщині замироточила ікона (фото, відео)
    Чудотворна ікона «Всецариця» замироточила після молитви
    фото: ostroh-cerkva.rv.ua

    19 грудня після богослужіння у Острозі віряни стали свідками дива

    Велике чудо трапилося в неділю, 19 грудня, після святкового богослужіння на честь Чудотворця Миколая. Про це інформує сайт Свято-Миколаївського храму в Острозі.

    «Після закінчення літургії в Свято-Миколаївському храмі, де були привезені з Києва чудотворні ікони, відбулося велике чудо – під час мирування вірян чудотворна ікона «Всецариця» замироточила на очах усіх людей. Це велике чудо, до якого ми причетні душею, – розповів настоятель храму, благочинний церков ПЦУ Острожчини Юрій Лукашик.

    Копії ікон Божої Матері «Всецариця» і «Троєручиця», Плащаниця з Поясом Богородиці, які перебувають нині у Свято-Миколаївській церкві, написані та освячені на Святій Горі Афон і подаровані народу України афонськими ченцями.

    ikona_vsetsarytsia_1_01

    Відомо, що перед цими святинями зцілилися багато людей. Саме до Богородиці моляться за здоров’я, добробут і успішне навчання дітей.

    Нагадаємо, Епіфаній розповів, коли більшість українців святкуватимуть Різдво 25 грудня.

    Читайте також:



    Теги: церква навчання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У храмі на Рівненщині замироточила ікона (фото, відео)