У храмі на Рівненщині замироточила ікона (фото, відео)

19 грудня після богослужіння у Острозі віряни стали свідками дива

Велике чудо трапилося в неділю, 19 грудня, після святкового богослужіння на честь Чудотворця Миколая. Про це інформує сайт Свято-Миколаївського храму в Острозі.

«Після закінчення літургії в Свято-Миколаївському храмі, де були привезені з Києва чудотворні ікони, відбулося велике чудо – під час мирування вірян чудотворна ікона «Всецариця» замироточила на очах усіх людей. Це велике чудо, до якого ми причетні душею, – розповів настоятель храму, благочинний церков ПЦУ Острожчини Юрій Лукашик.

Копії ікон Божої Матері «Всецариця» і «Троєручиця», Плащаниця з Поясом Богородиці, які перебувають нині у Свято-Миколаївській церкві, написані та освячені на Святій Горі Афон і подаровані народу України афонськими ченцями.

Відомо, що перед цими святинями зцілилися багато людей. Саме до Богородиці моляться за здоров’я, добробут і успішне навчання дітей.

Нагадаємо, Епіфаній розповів, коли більшість українців святкуватимуть Різдво 25 грудня.

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