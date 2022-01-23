Релігієзнавець: Папський престол боїться образити Росію

Ігор Козловський оцінив анонсований візит Папи Римського

Приїзд Папи Римського Франциска в Україну означатиме повернення певного вектору у бік України. Таким чином наша країна потрапляє у зону більшої уваги Ватикана, сильного гравця на міжнародній арені. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів колишній в’язень бойовиків, історик та релігієзнавець Ігор Козловський.

«Це очікувана подія. Його запрошують і світська влада, і Церква. Досі папський престол перебуває у такому стані, як і всі на Заході: як не образити Росію, як знайти з нею спільну мову. Це важливий момент політики Ватикану», – сказав релігієзнавець.

За словами Ігора Козловського, Ватикан багато робить, у них є проєкт допомоги тим, хто постраждав на Сході України. А ось політично є певна проблема у меседжах, виступах Папи.

«Є певний вплив Росії, Папа має багато лівих ідей. Безумовно, відбуватиметься його зустріч не тільки з католиками, а й представниками інших релігій. А це означає, що буде інший рівень діалогу. Він зустрічатиметься і з УПЦ/ПЦУ, що є важливим фактором. Політично це буде важливим кроком… Безумовно, він закликатиме православних до об’єднання. До нього будуть питання, пов’язані і з війною також. До речі, коли я сам перебував у в’язниці, від Папи до Путіна надходили листи щодо необхідності мого звільнення. Тобто це важливий візит і для вирішення гуманітарних питань на Сході України, адже це візит і представника держави, і релігійного діяча», – пояснив Ігор Козловський.

Раніше повідомлялося, що митрополит Київський та всієї України Епіфаній вірить, що Папа Римський Франциск приїде до України. Однак коли саме це відбудеться – прогнозувати важко.

Нагадаємо, глава Української Греко-Католицької Церкви, Блаженніший Святослав Шевчук заявив, що Папа Римський Франциск може найближчим часом відвідати Україну.

Раніше повідомлялося, що в Україну наступного року, ймовірно, приїде Папа Франциск.

У вересні Папа Римський і Вселенський Патріарх зустрілися в Угорщині. Перед цим глави Римо-католицької церкви, Східної православної церкви і Англіканської спільноти виступили зі спільною заявою, закликавши світ до рішучих дій з порятунку від глобального потепління та боротьби з соціальною нерівністю.