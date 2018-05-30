«Репортери без кордонів» обурені інсценуванням вбивства Бабченка

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Аркадій Бабченко на брифінгу СБУ

Журналісти висловлюють «глибоке обурення після виявлених маніпуляцій українських спецслужб»

Міжнародна неурядова організація «Репортери без кордонів» обурилася спецоперацією українських спецслужб з інсценування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві.

Про це повідомив голова організації Кристоф Делуар.

«Репортери без кордонів» висловлюють своє глибоке обурення після виявлених маніпуляцій українських спецслужб, цього нового кроку до інформаційної війни. Для уряду завжди дуже небезпечно грати з фактами, особливо використовуючи журналістів для своїх фальшивих історій», - заявив Делуар.

Нагадаємо, спецоперацію з попередження замаху на вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка Служба безпеки України готувала два місяці.

Напередодні ввечері Бабченко зустрівся з президентом Петром Порошенком.

Як вже відомо, смерть Бабченка була інсценована, але замах на нього готувався. Організатор замаху затриманий.

В СБУ заявили, що для вбивства Бабченка спецслужби РФ завербували українця та заплатили $40 тисяч. Завербований українець, який називається правоохоронцями організатором убивства, найняв для виконання завдання знайомого — учасника бойових дій на Донбасі (виконавця). Останній отримав 30 тисяч доларів, а організатор залишив собі 10 тисяч доларів за «посередництво».

Бабченко у середу ввечері зробив першу публікацію на своїй сторінці у Facebook після інсценування його «вбивства», заявивши «Господи, як же набридло вмирати».

Увечері 29 травня поліція повідомила, що унаслідок трьох пострілів у спину в своєму будинку в Києві загинув російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко.

Президент України Петро Порошенко привітав Службу Безпеки України з успішною операцією та доручив надати журналісту Аркадію Бабченку та його родині цілодобову охорону.

Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»: Спецоперація «Воскресіння Бабченка». Стрес-тест для України