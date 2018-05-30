Порошенко зустрівся з журналістом Бабченком

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Петро Порошенко та Аркадій Бабченко

Президент зазначив, що знав про хід операції, на відміну від усіх працівників власної адміністрації

Президент України Петро Порошенко зустрівся у Києві з журналістом Аркадієм Бабченком.

Відео зустрічі оприлюднив речник глави держави Святослав Цеголко.

«Переконаний, що по іншому не могло бути. Ми таким чином святкуємо твій третій день народження. Уявляю, що відчували співробітники Служби безпеки України, яких як тільки не обзивали, як тільки не поливали брудом», - сказав Порошенко.

Він зазначив, що знав про хід операції, на відміну від усіх працівників власної адміністрації.

Порошенко попросив журналіста привітати дружину, а також подякувати СБУ за професіоналізм.

Як відомо, спецоперацію з попередження замаху на вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка Служба безпеки України готувала два місяці.

Як вже відомо, смерть Бабченка була інсценована, але замах на нього готувався. Організатор замаху затриманий.

В СБУ заявили, що для вбивства Бабченка спецслужби РФ завербували українця та заплатили $40 тисяч. Завербований українець, який називається правоохоронцями організатором убивства, найняв для виконання завдання знайомого — учасника бойових дій на Донбасі (виконавця). Останній отримав 30 тисяч доларів, а організатор залишив собі 10 тисяч доларів за «посередництво».

Увечері 29 травня поліція повідомила, що унаслідок трьох пострілів у спину в своєму будинку в Києві загинув російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко.

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу, а МЗС Росії прокоментувало убивство журналіста Бабченка, заявивши, що «рівень фізичного насильства, вбивств стосовно працівників ЗМІ в Україні неухильно зростає». Низка країн та організацій одразу закликали Україну негайно розслідувати вбивство Бабченка. Також Генсек Ради Європи Ягланд засудив убивство Бабченка.

Президент України Петро Порошенко привітав Службу Безпеки України з успішною операцією та доручив надати журналісту Аркадію Бабченку та його родині цілодобову охорону.