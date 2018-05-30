Спецоперацію з інсценування вбивства Бабченка готували два місяці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Радіо Свобода Глава Служби безпеки України Василь Грицак та журналіст Аркадій Бабченко під час брифінгу СБУ. Київ, 30 травня 2018 року

Вибачте, але по-іншому було не можна, - заявив журналіст

Спецоперацію з попередження замаху на вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка Служба безпеки України готувала 2 місяці.

Про це сам Аркадій Бабченко розповів на брифінгу.

«Мене поінформували у цій справі місяць тому. Я бачив як хлопці працювали. Ми думали, пропрацьовували, діяли. Результатом стала ця спецоперація, за результатами якої був затриманий чоловік», — сказав журналіст.

Він також попросив вибачення у всіх за інсценування свого вбивства.

«Я хотів би вибачитися за те, що вам усім довелося пережити, і через що вам довелося пройти. Я ховав друзів багато разів, і я знаю це відчуття. Вибачте, але по-іншому було не можна. Я хотів би подякувати СБУ за те, що врятували моє життя», — сказав Бабченко.

Як вже відомо, смерть Бабченка була інсценована, але замах на нього готувався. Організатор замаху затриманий.

В СБУ заявили, що для вбивства Бабченка спецслужби РФ завербували українця та заплатили $40 тисяч. Завербований українець, який називається правоохоронцями організатором убивства, найняв для виконання завдання знайомого — учасника бойових дій на Донбасі (виконавця). Останній отримав 30 тисяч доларів, а організатор залишив собі 10 тисяч доларів за «посередництво».

Увечері 29 травня поліція повідомила, що унаслідок трьох пострілів у спину в своєму будинку в Києві загинув російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко.

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу, а МЗС Росії прокоментувало убивство журналіста Бабченка, заявивши, що «рівень фізичного насильства, вбивств стосовно працівників ЗМІ в Україні неухильно зростає». Низка країн та організацій одразу закликали Україну негайно розслідувати вбивство Бабченка. Також Генсек Ради Європи Ягланд засудив убивство Бабченка.

Президент України Петро Порошенко привітав Службу Безпеки України з успішною операцією та доручив надати журналісту Аркадію Бабченку та його родині цілодобову охорону.