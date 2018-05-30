«Господи, як же набридло вмирати»: Бабченко прокоментував своє «воскресіння»

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Аркадій Бабченко

Бабченко «обіцяв померти в 96 років, станцювавши на могилі Путіна»

Російський журналіст Аркадій Бабченко зробив першу публікацію на своїй сторінці у Facebook після інсценування його «вбивства», проведеного в рамках спецоперації СБУ.

«Я обіцяв померти в 96 років, станцювавши на могилі Путіна і зробивши селфі на Абрамсі на Тверській? Я постараюся це зробити», - написав Бабченко.

«Мабуть, планида така, воскресати кожні чотири роки», - пожартував журналіст.

«Господи, як же набридло вмирати», - резюмував Бабченко.

Нагадаємо, напередодні ввечері Бабченко зустрівся з президентом Петром Порошенком.

Як відомо, спецоперацію з попередження замаху на вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка Служба безпеки України готувала два місяці.

Як вже відомо, смерть Бабченка була інсценована, але замах на нього готувався. Організатор замаху затриманий.

В СБУ заявили, що для вбивства Бабченка спецслужби РФ завербували українця та заплатили $40 тисяч. Завербований українець, який називається правоохоронцями організатором убивства, найняв для виконання завдання знайомого — учасника бойових дій на Донбасі (виконавця). Останній отримав 30 тисяч доларів, а організатор залишив собі 10 тисяч доларів за «посередництво».

Увечері 29 травня поліція повідомила, що унаслідок трьох пострілів у спину в своєму будинку в Києві загинув російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко.

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу, а МЗС Росії прокоментувало убивство журналіста Бабченка, заявивши, що «рівень фізичного насильства, вбивств стосовно працівників ЗМІ в Україні неухильно зростає». Низка країн та організацій одразу закликали Україну негайно розслідувати вбивство Бабченка. Також Генсек Ради Європи Ягланд засудив убивство Бабченка.

Президент України Петро Порошенко привітав Службу Безпеки України з успішною операцією та доручив надати журналісту Аркадію Бабченку та його родині цілодобову охорону.