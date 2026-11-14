РФ знайшла спосіб обходити РЕБ: чим небезпечні модернізовані «Іскандери»

За словами Бескрестнова, головки самонаведення використовувалися під час нещодавніх ударів по мостах у Києві

Оптичні та радіолокаційні головки самонаведення – це, ймовірно, новітня розробка РФ

Російські військові модернізували ракети «Іскандер», оснастивши їх оптичними та радіолокаційними головками самонаведення. Завдяки цьому ракети можуть коригувати траєкторію польоту за лічені секунди до влучання, що забезпечує високу точність ударів. Це є частиною стратегії Москви, мета якої – розділити Україну навпіл. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

За словами радника президента України Сергія Бескрестнова, такі головки самонаведення, що забезпечують точність до кількох метрів, використовувалися під час нещодавніх ударів по мостах у Києві.

Один з українських чиновників повідомив Financial Times, що план Москви також передбачає порушення системи передачі електроенергії із заходу на схід, що може залишити мільйони людей без світла.

Зазначається, що оптичні та радіолокаційні головки самонаведення – ймовірно, новітня розробка РФ – сканують місцевість за секунди до детонації боєголовки. Це дозволяє ракетам долати українські системи радіоелектронної боротьби. За словами Мауро Гіллі, професора військової стратегії та технологій, це може допомогти у вирішенні деяких найсерйозніших тактичних завдань, з якими Росія зіткнулася з початку війни.

Гіллі зазначив, що удари не призвели до руйнування міцних київських мостів – та й навряд чи могли до цього призвести. Проте вони порушили роботу переправ і паралізували громадський транспорт, що спричинило багатогодинні затори. Водночас атаки на енергетичну інфраструктуру залишили значну частину міста без електрики, опалення та води.

За словами Максима Безносюка, наукового співробітника аналітичного центру GLOBSEC, Росія дедалі частіше завдає ударів по мостах, а спроби розділити енергосистему України на дві частини – вздовж річки Дніпро – почалися ще в грудні минулого року.

До слова, раніше радник президента України з оборонних технологій Сергій Бескрестнов попередив про нову тактику застосування російських ударних безпілотників типу шахед. За його словами, під час наближення до цілі дрони можуть вимикати реактивний двигун і продовжувати політ без звуку.