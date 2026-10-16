Головна Одеса Фото
search button user button menu button

Удар по Одещині: постраждало четверо людей, пошкоджено енергооб'єкт (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Удар по Одещині: постраждало четверо людей, пошкоджено енергооб'єкт (фото)
Наслідки російської атаки на Одещину
фото: Олег Кіпер/Telegram

Окупанти пошкодили підприємство з виготовлення побутової продукції в Одеській області

Російські терористи вдарили по Одещині. Унаслідок цього четверо людей постраждали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

«Четверо людей постраждали внаслідок російських атак по цивільній інфраструктурі Одещини. Через ворожі удари пошкоджено сім приватних домоволодінь, обʼєкт енергетики та підприємство з виготовлення побутової продукції», – йдеться у повідомленні.

Удар по Одещині: постраждало четверо людей, пошкоджено енергооб'єкт (фото) фото 1
Удар по Одещині: постраждало четверо людей, пошкоджено енергооб'єкт (фото) фото 2
Удар по Одещині: постраждало четверо людей, пошкоджено енергооб'єкт (фото) фото 3
Удар по Одещині: постраждало четверо людей, пошкоджено енергооб'єкт (фото) фото 4
Удар по Одещині: постраждало четверо людей, пошкоджено енергооб'єкт (фото) фото 5

За словами Кіпера, атаки спричинили масштабні пожежі, які наразі ліквідовані. На місцях продовжують працювати відповідні служби.

Нагадаємо, у ніч проти 16 жовтня російські терористи атакували Волинську область. Унаслідок цього постраждали люди. 

Також вранці 16 жовтня російські терористи атакували місто Умань на Черкащині. Унаслідок удару люди постраждали.

Читайте також:

Теги: війна Одещина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Про проблеми з доступом до послуг fex.net повідомили також на тлі пошкодження дата-центрів у Києві
Після масованої атаки на Київ частково не працює популярний файлообмінник
23 вересня, 16:04
Український парламент працював у Києві від початку повномасштабної війни, і не збирається переїзджати
Стефанчук пояснив, чи планує Рада переїхати до Львова на тлі атак на Київ
28 вересня, 14:22
Захарова зробила заяву про декларацію між Україною та Канадою
Захарова пригрозила Канаді через угоду з Україною
23 вересня, 17:17
Пошкоджений будинок внаслідок російської атаки
Росія вдарила по житловому будинку в Запоріжжі: є постраждалі
6 жовтня, 01:15
Ормузька протока знову стала осередком напруженості між Іраном та США
Іран висунув США сім умов для відкриття Ормузької протоки
12 жовтня, 04:32
Держсекретар США Марко Рубіо заявив про відсутність перспектив завершення війни в Україні шляхом переговорів
Перспектив завершити війну в Україні переговорами наразі немає – Рубіо
8 жовтня, 11:10
Головнокомандувач Михайло Драпатий та заступник керівника Офісу президента Павла Паліса
США погрожували Драпатому та Палісі. ЗМІ оприлюднили деталі тиску на Україну
12 жовтня, 18:53
Москва наполягає на власному трактуванні перемир’я
Лавров озвучив позицію Росії щодо припинення вогню після переговорів із Туреччиною
Вчора, 14:03
Каллас вважає, що нафтові доходи РФ мають бути обмежені
Каллас пояснила, чому важливо бити по російських НПЗ
Вчора, 13:10

Фото

Удар по Одещині: постраждало четверо людей, пошкоджено енергооб'єкт (фото)
Удар по Одещині: постраждало четверо людей, пошкоджено енергооб'єкт (фото)
На Одещині спалахнули масштабні пожежі через атаку РФ (фото)
На Одещині спалахнули масштабні пожежі через атаку РФ (фото)
Удар по бізнес-центру в Одесі: постраждала людина (фото)
Удар по бізнес-центру в Одесі: постраждала людина (фото)
Атака на Одещину: постраждали вісім людей, пошкоджено притулок для тварин (фото)
Атака на Одещину: постраждали вісім людей, пошкоджено притулок для тварин (фото)
На Одещині постраждали люди через російський удар (фото)
На Одещині постраждали люди через російський удар (фото)
РФ вдарила по авто ДТЕК на Одещині: загинув енергетик, є поранений
РФ вдарила по авто ДТЕК на Одещині: загинув енергетик, є поранений

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 жовтня: ситуація на фронті
274K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 жовтня 2026
79K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
77K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
69K
Жінка викупила маєток на Полтавщині, який забрали у родини 100 років тому

Новини

Податок на посилки може зачепити допомогу українцям із-за кордону: які існують ризики
Вчора, 16:30
Дизельна угода Трампа з Путіним обернулася новими проблемами для республіканців
Вчора, 14:10
Стамбул накрила потужна повінь: двоє людей загинули, сотні опинилися у водяній пастці
Вчора, 13:19
Партнери позбавляють Україну одного зі способів збивати реактивні шахеди – Флеш
14 жовтня, 12:03
Справа «Північних потоків»: активісти зберуться біля суду в Гамбурзі
13 жовтня, 21:40
Al Jazeera про Буданова: «Харизматичний військовий лідер» із президентськими перспективами
13 жовтня, 17:12

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua