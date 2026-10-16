Удар по Одещині: постраждало четверо людей, пошкоджено енергооб'єкт (фото)
Окупанти пошкодили підприємство з виготовлення побутової продукції в Одеській області
Російські терористи вдарили по Одещині. Унаслідок цього четверо людей постраждали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.
«Четверо людей постраждали внаслідок російських атак по цивільній інфраструктурі Одещини. Через ворожі удари пошкоджено сім приватних домоволодінь, обʼєкт енергетики та підприємство з виготовлення побутової продукції», – йдеться у повідомленні.
За словами Кіпера, атаки спричинили масштабні пожежі, які наразі ліквідовані. На місцях продовжують працювати відповідні служби.
Нагадаємо, у ніч проти 16 жовтня російські терористи атакували Волинську область. Унаслідок цього постраждали люди.
Також вранці 16 жовтня російські терористи атакували місто Умань на Черкащині. Унаслідок удару люди постраждали.
Коментарі — 0