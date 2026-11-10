Зеленський відповів на пропозицію США віддати Донбас в обмін на гарантії безпеки

Президент підкреслив, що окупанти не зупиняться після відходу українських військ з Донбасу

Президент поставив під сумнів надійність обіцянок Росії та пояснив, чому поступка територіями не гарантує завершення війни

Президент Володимир Зеленський прокоментував можливість передачі Донбасу Росії в обмін на гарантії безпеки для України. За його словами, сама ідея територіальних поступок не дає відповіді на головне запитання: чи зупиниться після цього російський диктатор Володимир Путін. Про це український лідер розповів в інтерв'ю DR Nyheder, пише «Главком».

Зеленський нагадав, що Путін раніше пояснював вторгнення нібито необхідністю захистити російськомовне населення Донбасу. Однак згодом російські війська намагалися захопити Київ, а на окупованих територіях, зокрема в Бучі, вбивали й катували мирних жителів.

Президент також розповів, що американська сторона порушувала питання, чи може Україна обміняти Донбас на гарантії безпеки. У відповідь він поцікавився, про які саме гарантії йдеться – про членство в НАТО чи механізм, подібний до Альянсу.

Зеленський нагадав, що Україна вже відмовлялася від ядерної зброї, а Росія згодом перешкоджала її європейській інтеграції та вступу до НАТО, після чого окупувала українські території.

«Я не вірю, що якщо ми віддамо Донбас, Путін зупиниться. Він зробить паузу, а потім повернеться через рік, два або п’ять», – наголосив глава держави.

За словами Зеленського, у такому разі постане питання, хто нестиме відповідальність за нову агресію Росії через кілька років. Президент наголосив, що обіцянки безпеки мають бути конкретними та надійними, адже попередній досвід України свідчить про те, що домовленості з Москвою не гарантують припинення її агресії.

Варто нагадати, що Україна готова обговорювати створення демілітаризованої зони на частині Донеччини як один із можливих компромісів для завершення війни. Таку пропозицію українська сторона готувала до переговорів.