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«Угоди коштують життів»: у Нью-Йорку прихильники України протестували проти послаблення санкцій РФ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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«Угоди коштують життів»: у Нью-Йорку прихильники України протестували проти послаблення санкцій РФ
Акція відбулася на тлі дискусій у США щодо можливого пом’якшення окремих санкційних обмежень проти країни-агресора
фото: Ostap Yarysh﻿

Учасники акції закликали не йти на поступки Москві та нагадали про воєнні злочини російської армії

На Таймс-сквер у Нью-Йорку відбулася акція на підтримку України під гаслом «Угоди коштують життів». Її учасники виступили проти послаблення санкцій щодо Росії та прагнули привернути увагу перехожих до воєнних злочинів Кремля. Акцію організувала громадська організація Rebirth.Ukraine, пише «Главком».

Під час заходу прихильники України наголошували на наслідках можливих поступок Росії та закликали зберігати міжнародний тиск на Москву. Гасло акції підкреслює позицію організаторів: рішення про послаблення обмежень проти держави-агресора, на їхню думку, не можна розглядати окремо від людських життів, які забирає війна.

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Акція проти послаблення санкцій
фото: Ostap Yarysh﻿

Акція відбулася на тлі дискусій у США щодо можливого пом’якшення окремих санкційних обмежень. Зокрема, адміністрація президента Дональда Трампа розглядає варіанти послаблення санкцій проти суден так званого тіньового флоту, щоб збільшити доступність танкерів і знизити вартість морських перевезень нафти.

Такі ініціативи викликають занепокоєння прихильників України, які побоюються, що послаблення обмежень може створити додаткові можливості для Росії та послабити міжнародний тиск через її агресію проти України.

Організатори акції Rebirth.Ukraine використали публічний простір Таймс-сквер, щоб донести цю позицію до мешканців і гостей Нью-Йорка. Учасники прагнули нагадати, що за дипломатичними рішеннями та економічними домовленостями стоять наслідки російської війни проти України.

Варто нагадати, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість послаблення санкцій проти суден так званого тіньового флоту, які раніше перевозили нафту та нафтопродукти з Росії, Ірану й Венесуели. Мета – збільшити доступність танкерів для перевезення нафти та знизити рекордно високі ставки фрахту.

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Теги: росія США санкції війна Нью-Йорк Україна

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