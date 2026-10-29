Зеленський звернувся до США та ЄС після удару Росії по вокзалу в Дніпрі

Україна закликає США та Європу реагувати на ескалацію з боку Росії

Президент закликав Вашингтон, європейські країни та G7 посилити санкційний тиск на Москву й не послаблювати обмеження, поки триває війна

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар безпілотником по залізничному вокзалу в Дніпрі та закликав США, Європейський Союз і країни «Великої сімки» посилити санкції проти Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву українського лідера.

За словами глави держави, російський дрон атакував перон, де перебували приміська електричка та регулярний пасажирський потяг. Станом на момент його повідомлення було відомо про 13 загиблих і десятьох постраждалих.

«Жахливий російський удар по залізничному вокзалу в Дніпрі. Росіяни атакували дроном перон, де стояли звичайна приміська електричка та регулярний пасажирський потяг. На жаль, станом на зараз відомо про 13 загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. Ще десять людей постраждали», – написав Зеленський.

У Дніпрі росіяни атакували дроном перон, де стояли звичайна приміська електричка та регулярний пасажирський потяг, - Зеленський 💬"На жаль, станом на зараз відомо про 13 загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. Скільки таких терористичних ударів нанесла Росія по наших людях вже після зняття санкцій із деяких російських олігархів та енергетики замість того, щоб піти на деескалацію". — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 29, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X

Президент зазначив, що на місці атаки працюють необхідні служби.

Окремо Зеленський наголосив на необхідності посилення міжнародного тиску на Росію. Він згадав про російські удари по українцях після послаблення санкцій щодо деяких російських олігархів та енергетичного сектору.

«Скільки таких терористичних ударів нанесла Росія по наших людях вже після зняття санкцій із деяких російських олігархів та енергетики замість того, щоб піти на деескалацію», – заявив глава держави.

Зеленський підкреслив, що Україна закликає США та Європу реагувати на ескалацію з боку Росії рішучими діями. За його словами, санкції проти Москви та її військової машини не повинні слабшати, доки триває війна.

«Час нових, сильніших санкційних кроків ЄС, Америки та G7. Дякую всім, хто готовий допомагати так», – наголосив президент.

Варто нагадати, що Сьогодні, 29 жовтня, російська терористична армія атакувала електропотяг у Дніпрі. Унаслідок цього загинуло щонайменше 13 людей. Удар прийшовся на одну з платформ, де в цей час перебував поїзд № 866 Дніпро – Запоріжжя. Попри оголошену підвищену небезпеку, на платформі перебували люди