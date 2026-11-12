Путін заявив, що для Росії існує лише один кордон з Україною

Диктатор зробив заяву про кордон майже на початку зустрічі з представниками США

Під час зустрічі зі спецпредставниками Трампа російський президент висловився про «сірі зони», які, за його словами, порушує українська сторона

Для Росії існує лише одна лінія розмежування з Україною – державний кордон. Про це заявив президент РФ Володимир Путін під час зустрічі зі спецпредставниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Кремлі, пише «Главком».

За словами Путіна, Москва знає, що українська сторона порушує питання так званих «сірих зон».

«Для Росії є лише одна лінія розмежування з Україною – це державний кордон», – заявив російський президент.

Путін не уточнив, які саме території він має на увазі, говорячи про «сірі зони».

Заява пролунала під час переговорів російського президента з американськими представниками, присвячених питанням врегулювання війни в Україні.

Нагадаємо, що до Москви прибули спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер, які після зустрічі з російським диктатором мають полетіти до Дубліна на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.