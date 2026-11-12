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Шахеди можуть атакувати без звуку. Флеш попередив про нову російську тактику

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Шахеди можуть атакувати без звуку. Флеш попередив про нову російську тактику
За словами Флеша, під час наближення до цілі дрони можуть вимикати реактивний двигун і продовжувати політ без звуку
фото: «Уніан»

Флеш: Шахед може з’явитися з нізвідки

Радник президента України з оборонних технологій Сергій Бескрестнов попередив про нову тактику застосування російських ударних безпілотників типу шахед. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Facebook.

«Поширюється інформація про додатковий електричний двигун на шахеді для польоту без звуку. Такого двигуна немає, а ось що є – це тактика відключення реактивного двигуна перед ударом», – йдеться у повідомленні.

Шахеди можуть атакувати без звуку. Флеш попередив про нову російську тактику фото 1

За словами Флеша, під час наближення до цілі дрони можуть вимикати реактивний двигун і продовжувати політ без звуку.

«Реактивний двигун забезпечує достатній розгін та інерцію для завершальної частини польоту у тиші. Також останнім часом фіксуються спроби наближення до цілі на надзвичайно низьких висотах там, де на шляху шахеда немає перешкод (щоб наші радіолокаційні станції їх не бачили). Ці два фактори слід враховувати МВГ (мобільно вогневим групам – «Главком») та іншим. Шахед може з’явитися з нізвідки», – додав Бескрестнов.

До слова, раніше Бескрестнов розповів, що російські окупанти застосовують спеціальні системи наведення, які забезпечують високу точність ударів балістичними ракетами «Іскандер» по українських мостах навіть за умов активної роботи засобів радіоелектронної боротьби. 

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Теги: дрон безпілотник війна

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