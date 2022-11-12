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Рятує десятки життів. Порошенко отримав подяку від бійців за систему відеоспостереження

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Рятує десятки життів. Порошенко отримав подяку від бійців за систему відеоспостереження
Бійці 110-ї ОМБр подякували Порошенку за допомогу
фото: Прямий

Порошенко протягом минулого року передав обладнання для відеоспостереження кільком бригадам на лінії фронту

Авдіївка – одна з найгарячіших точок на Сході. Від Опитного до Нью-Йорка 30 кілометрів фронту тримає 110-та ОМБр, куди сьогодні привезли допомогу від Фонду Порошенка та волонтерів ГО «Справа Громад».

Військові кажуть: ситуація в районі Авдіївки напружена, але контрольована. Хлопці розповідають – суттєво зменшити втрати серед воїнів допомагає система відеонагляду, яку встановили завдяки проекту Гліба Бабіча ще до початку повномасштабного вторгнення.

Як відомо, у 2021 році Фонд Порошенка спільно з ГО «Res_Publika. Брати по Зброї» та ГО «Справа Громад» започаткували проект оснащення лінії фронту системами відеоспостереження – це була ініціатива Гліба Бабіча, очільника «Братів по Зброї». 28 липня цього року Гліб Бабіч разом з побратимами загинув біля Ізюма на Харківщині.

Порошенко протягом минулого року передав обладнання для відеоспостереження кільком бригадам на лінії фронту, кошти на техніку збирали спільно з небайдужими українцями. Комплекти спостереження та оптичної розвідки і тепер допомагають українським воїнам боротися з ворожими снайперами. Після ротації підрозділів обладнання залишається на позиціях.

«Спасибі за ті системи відеонагляду, які ми встановили ще до великої війни, вони реально рятують десятки життів. Все працює. Це була золота знахідка і золота робота», – розповідають бійці.

Рятує десятки життів. Порошенко отримав подяку від бійців за систему відеоспостереження фото 1

«Система актуальна. У нас виведено вісім камер, і за великим рахунком вона знімає будь-яку необхідність солдатам сидіти на позиціях, на висоті. Ці позиції особливо вразливі, і у тих випадках, коли камери виходили з ладу і солдати мали спостерігати особисто, то реально були втрати, бо є прильоти по таким спостережним пунктам», – пояснюють військові.

Порошенко розповідає: «на цей напрямок ворог перекинув також частини, які звільнилися з Херсону, і «мобіків», тому хлопці з 110-ої потребують нашої з вами підтримки. Ми привезли їм найдефіцитнішу зараз позицію – потужні дизельні генератори, а також спальники, каримати та солодощі від «Рошен». Наступного разу завеземо форму, буде привід ще раз зустрітися та поспілкуватися».

«До речі, Ірина Геращенко і Марія Іонова є покровительками 110-ки. Їх тут знають і люблять. І передають гарячі вітання з Донецької області», – додає Порошенко.

Як відомо, Петро Порошенко разом з волонтерами ГО «Справа Громад» підготували черговий вантаж для східного фронту. Кільком бригадам привезли вантажівки, пікапи, генератори, буржуйки та інше спорядження на суму близько 10 млн грн.

Теги: допомога ЗСУ Петро Порошенко фронт втрати військові

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