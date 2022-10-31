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Порошенко передав пікап на передову (відео)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Порошенко передав пікап на передову (відео)
П'ятий президент підтримує українських військових
фото: Європейська солідарність

Військові кажуть – пікапи та позашляховики вкрай потрібні на фронті

Бійцям батальйону, який вирушає на передову, Петро Порошенко передав потужний пікап Ford.

«В одній з останніх поїздок на фронт я побачив пікап – побитий, помʼятий та майже повністю спалений. Так виглядав автомобіль Збройних Сил України. Ці «травми» машина отримала в бою, але жоден боєць у ній не загинув. Саме тому практично кожен день ми передаємо пікапи на фронт для різних бригад. Cьогодні це Ford-150, який є одним із тих пікапів, що перевозять великі вантажі. І ця машина не просто буде їхати напролом, але й збереже життя українських воїнів. Бо краще купити ще десятки й сотні пікапів, ніж чути, що у нас знову є загиблі», – наголошує Порошенко.

«З «Привидом» ви вже всі знайомі. Буквально півтора тижні тому передавав їхньому батальйону пікап, Старлінк, буржуйки, генератори та медикаменти», – нагадав Петро Порошенко.

Військові кажуть – пікапи та позашляховики вкрай потрібні на фронті. «Найголовніше, що у нас є автомобіль. Я думаю, що він вже завтра стане на бойове чергування», – говорить «Привид».

«Круто, будемо використовувати її для перевезення боєкомплекту, бо машина дуже вантажопідйомна, її можна вантажити по повній програмі. Тобто це буде і перевезення БК, і виїзди на позиції для ведення вогню. Тут ширші колеса, проїдемо всюди. Це клас, це робоча конячка. Це те, що буде наближати нашу перемогу», – говорять бійці.

Загалом з 24 лютого Фонд Порошенка, компанія «Рошен» та волонтери ГО «Справа громад» спрямували на підтримку ЗСУ більше 1 млрд 650 млн грн. За ці кошти були придбані сотні бронежилетів та кевларових шоломів, зброя (зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше), пікапи, вантажівки та бронемашини, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, пічки-буржуйки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування (в тому числі велика кількість зерна і продуктові набори як для військових, так і для мешканців визволених міст). 

Теги: автомобіль пальне перевезення пікапи позашляховики фронт Петро Порошенко допомога ЗСУ

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