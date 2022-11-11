Порошенко розказав, хто вміє вести переговори з Путіним
«Ви не знайдете жодної іншої нації у світі, яка хоче миру більше, ніж ми, українці»
Петро Порошенко в ефірі румунського телеканалу Antena 3 CNN заявив, що найкращими інструментами для переговорів з Путіним є ракетні системи Himars та Nasams, а найкращими дипломатами – Збройні Сили України. Порошенко пояснив, що Путін зараз знищує українців, тисячі цивільних людей, тому переговори можливі тільки після виведення російських військ з території України.
«Єдине, що для мене важливо, – щоб жоден російський солдат не залишився на українській землі, включаючи Донбас і Крим», – наголосив Порошенко.
«Якщо ви питаєте про переговори – зараз досить важко забезпечити переговори, тому що в той же час, коли Путін говорить про переговори, він направляє сотні ракет по цивільним об’єктам України. Путін хоче нас убити, а ми хочемо жити. У цій ситуації найкращим учасником переговорів є солдат українських Збройних Сил. Найкращими переговорниками, які роблять мир можливим, є Збройні Сили України, а найкращим інструментом для миру є Himars, Nasams, інші далекобійні технології і високоточна західна зброя, включаючи зенітну та протиракетну техніку. Військова дипломатія є найбільш зрозумілим інструментом для Росії і для Путіна. А шлях до миру – це депутінізація Європи, депутінізація світу. І, зрештою, ми чекаємо реакції російського народу та депутінізації самої Росії», – зазначає п’ятий президент.
«Ви не знайдете жодної іншої нації у світі, яка хоче миру більше, ніж ми, українці. Хочу лише нагадати, що ми платимо найдорожчу ціну – десятки життів мирних українських громадян і українських військових за день. І однозначно ми хочемо миру. Але найкоротший шлях до миру – через більшу кількість зброї і сильнішу українську армію. Приклад Херсона є доказом того, що це єдина мова, яку розуміє путін. Тож переговори ведуться, і ми готові обговорювати будь-які гарантії безпеки, коли вся українська земля буде вільною», – пояснив Порошенко.
«Якби хтось запропонував обговорити незалежність Румунії, якщо віддадуть Трансільванію, чи Ясси, чи Бухарест, якою буде відповідь румунському народу? Я точно впевнений, що вона була б такою ж, як і в українців: будь ласка, заберіться з нашої землі», – резюмує Петро Порошенко.
Нагадаємо, Петро Порошенко в ефірі телеканалу BTV подякував депутатам Національних зброрів і народу Болгарії за підтримку України. Порошенко наголосив: Путін розраховував, що Болгарія стане «слабкою ланкою», через яку Кремль руйнуватиме проукраїнську коаліцію. Але Путін прорахувався, про це свідчить рішення Національних зборів Болгарії про надання Україні озброєння, наголосив п’ятий президент.
Коментарі — 0