Порошенко розказав, хто вміє вести переговори з Путіним

«Ви не знайдете жодної іншої нації у світі, яка хоче миру більше, ніж ми, українці»

Петро Порошенко в ефірі румунського телеканалу Antena 3 CNN заявив, що найкращими інструментами для переговорів з Путіним є ракетні системи Himars та Nasams, а найкращими дипломатами – Збройні Сили України. Порошенко пояснив, що Путін зараз знищує українців, тисячі цивільних людей, тому переговори можливі тільки після виведення російських військ з території України.

«Єдине, що для мене важливо, – щоб жоден російський солдат не залишився на українській землі, включаючи Донбас і Крим», – наголосив Порошенко.

«Якщо ви питаєте про переговори – зараз досить важко забезпечити переговори, тому що в той же час, коли Путін говорить про переговори, він направляє сотні ракет по цивільним об’єктам України. Путін хоче нас убити, а ми хочемо жити. У цій ситуації найкращим учасником переговорів є солдат українських Збройних Сил. Найкращими переговорниками, які роблять мир можливим, є Збройні Сили України, а найкращим інструментом для миру є Himars, Nasams, інші далекобійні технології і високоточна західна зброя, включаючи зенітну та протиракетну техніку. Військова дипломатія є найбільш зрозумілим інструментом для Росії і для Путіна. А шлях до миру – це депутінізація Європи, депутінізація світу. І, зрештою, ми чекаємо реакції російського народу та депутінізації самої Росії», – зазначає п’ятий президент.

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«Ви не знайдете жодної іншої нації у світі, яка хоче миру більше, ніж ми, українці. Хочу лише нагадати, що ми платимо найдорожчу ціну – десятки життів мирних українських громадян і українських військових за день. І однозначно ми хочемо миру. Але найкоротший шлях до миру – через більшу кількість зброї і сильнішу українську армію. Приклад Херсона є доказом того, що це єдина мова, яку розуміє путін. Тож переговори ведуться, і ми готові обговорювати будь-які гарантії безпеки, коли вся українська земля буде вільною», – пояснив Порошенко.

«Якби хтось запропонував обговорити незалежність Румунії, якщо віддадуть Трансільванію, чи Ясси, чи Бухарест, якою буде відповідь румунському народу? Я точно впевнений, що вона була б такою ж, як і в українців: будь ласка, заберіться з нашої землі», – резюмує Петро Порошенко.

Нагадаємо, Петро Порошенко в ефірі телеканалу BTV подякував депутатам Національних зброрів і народу Болгарії за підтримку України. Порошенко наголосив: Путін розраховував, що Болгарія стане «слабкою ланкою», через яку Кремль руйнуватиме проукраїнську коаліцію. Але Путін прорахувався, про це свідчить рішення Національних зборів Болгарії про надання Україні озброєння, наголосив п’ятий президент.