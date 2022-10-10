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Данілов відправив послання Кремлю після ракетних ударів по Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Данілов відправив послання Кремлю після ракетних ударів по Україні
За словами голови РНБО, путінський режим може лякати «тільки слухняне російське стадо»
фото з відкритих джерел

Данілов: «Державу-терориста не врятують ніякі ракети» 

Масований обстріл міст України, який влаштувала Росія вранці 10 жовтня 2022 року, викликає в українців тільки лють і презирство, а не страх та бажання йти на домовленості. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

«Кремль і російська банда! Своїми обстрілами ви викликаєте в нас тільки лють і презирство! Не страх, не бажання про щось домовлятися. Ви пробуджуєте в нас бажання нищити вас, терористів, де б ви не знаходилися – на вулицях і в бункерах, на морі і на суші», – написав Данілов у Facebook.

За словами голови РНБО, путінський режим може лякати «тільки слухняне російське стадо».

«Вам нас ніколи не зломити. А державу-терориста не врятують ніякі ракети, це тільки збільшує нашу жагу до перемоги і помсти!» – наголосив Данілов.

Нагадаємо, російські окупаційні війська зранку 10 жовтня атакували Україну високоточними ракетами. Зокрема, ракети Х101 і Х555 запускали зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського регіону. Також застосували ракети «Калібр» з Чорного моря, «Іскандер», «С-300» та «Торнадо».

Водночас заступниця міністра оборони Ганна Маляр у своєму Telegram-каналі уточнила, що ракетні та ракетно-авіаційні удари по території України Росія завдавала з районів Каспійського моря та Нижнього Новгорода.

Раніше Данілов пояснив, як Україна відповість на новий наступ із Білорусі.

Теги: Facebook Telegram банда наступ обстріл росія Україна Олексій Данілов РНБО

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