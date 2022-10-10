Данілов відправив послання Кремлю після ракетних ударів по Україні

Данілов: «Державу-терориста не врятують ніякі ракети»

Масований обстріл міст України, який влаштувала Росія вранці 10 жовтня 2022 року, викликає в українців тільки лють і презирство, а не страх та бажання йти на домовленості. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

«Кремль і російська банда! Своїми обстрілами ви викликаєте в нас тільки лють і презирство! Не страх, не бажання про щось домовлятися. Ви пробуджуєте в нас бажання нищити вас, терористів, де б ви не знаходилися – на вулицях і в бункерах, на морі і на суші», – написав Данілов у Facebook.

За словами голови РНБО, путінський режим може лякати «тільки слухняне російське стадо».

«Вам нас ніколи не зломити. А державу-терориста не врятують ніякі ракети, це тільки збільшує нашу жагу до перемоги і помсти!» – наголосив Данілов.

Нагадаємо, російські окупаційні війська зранку 10 жовтня атакували Україну високоточними ракетами. Зокрема, ракети Х101 і Х555 запускали зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського регіону. Також застосували ракети «Калібр» з Чорного моря, «Іскандер», «С-300» та «Торнадо».

Водночас заступниця міністра оборони Ганна Маляр у своєму Telegram-каналі уточнила, що ракетні та ракетно-авіаційні удари по території України Росія завдавала з районів Каспійського моря та Нижнього Новгорода.

Раніше Данілов пояснив, як Україна відповість на новий наступ із Білорусі.