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Росія тримає у полоні щонайменше 30 українських журналістів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Росія тримає у полоні щонайменше 30 українських журналістів
Томіленко наголосив на необхідності забезпечення доступу до верифікованої інформації про журналістів, які перебувають у полоні на новоокупованих територіях
фото: Sergiy Tomilenko/Facebook

Томіленко: Ми маємо справу з ситуацією, коли більше десяти журналістів утримуються в повній ізоляції, без належного доступу адвокатів і міжнародних моніторингових місій

Національна спілка журналістів України закликає міжнародну спільноту до негайних дій для звільнення всіх українських медійників з російського полону. Про це йдеться у заяві солідарності з українськими журналістами, ув’язненими Росією, яку прийнято в ході засідання правління НСЖУ 3 липня. Як передає «Главком», про це повідомив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

«Основним ворогом української журналістики і свободи слова залишається Росія», – заявив голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, закликаючи журналістську спільноту до системної спільної роботи щодо звільнення заручників кремля.

Водночас Томіленко наголосив на гострій потребі забезпечення доступу до верифікованої інформації про долю журналістів, які перебувають у полоні на новоокупованих територіях: «Ми маємо справу з ситуацією, коли більше десяти журналістів утримуються в повній ізоляції, без належного доступу адвокатів і міжнародних моніторингових місій. Це створює ґрунт для катувань, порушень прав людини та безкарності. Ми наполягаємо на міжнародному тиску, який дозволить забезпечити доступ до полонених, підтвердити їхній статус і гарантувати захист, зв‘язок із родинами».

Також Голова Запорізької обласної організації НСЖУ Наталя Кузьменко розповіла про драматичну ситуацію в регіоні, 70% території якого окуповано: «Ми були свідками того, як наших колег почали заарештовувати і мучити. Особливо постраждав Мелітополь – там у полоні перебувають Ірина Левченко, Анастасія Глуховська, Георгій Левченко, Яна Суворова, Владислав Гершон і Євген Ільченко».

За словами НСЖУ, Ірина Левченко була заарештована разом з чоловіком у травні 2022 року. Олександра відпустили рік тому, але місцеперебування Ірини досі невідоме.

НСЖУ закликає міжнародні правозахисні організації, журналістські об’єднання, уряди демократичних країн:

  • публічно вимагати звільнення всіх українських журналістів, які перебувають у російському полоні;
  • створити міжнародні механізми моніторингу та фіксації злочинів проти журналістів, зокрема шляхом залучення незалежних експертів і правозахисних місій на окупованих територіях України, розслідувати кожен факт катувань, незаконних затримань та загибелі журналістів;
  • запроваджувати персональні санкції проти осіб, причетних до репресій проти медійників;
  • активізувати дипломатичні зусилля для повернення незаконно ув’язнених журналістів додому, винести питання репресій проти українських журналістів на порядок денний таких міжнародних організацій, як ООН, ОБСЄ, Рада Європи, Міжнародний кримінальний суд.

Томіленко додав, що щонайменше 30 медійників досі перебувають у полоні.

Нагадаємо, Європейська федерація журналістів (ЄФЖ) одноголосно прийняла резолюцію, яка вимагає справедливості для української журналістки Вікторії Рощиної, що загинула в російському полоні у вересні 2024 року, та закликає до негайного звільнення щонайменше 31 українського медіапрацівника, які наразі утримуються російськими силами.

До слова, Росія відпустила фрілансера української редакції видання «Радіо Свобода» Владислава Єсипенка, який пробув в ув’язненні чотири роки. «Протягом понад чотирьох років Влада свавільно карали за злочин, якого він не скоював. Він заплатив надто високу ціну за висвітлення правди про те, що відбувалося в окупованому Росією Криму», – сказав головний виконавчий директор видання Стів Капус.

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Теги: полон НСЖУ журналіст

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