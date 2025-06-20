Асоціація спортивних журналістів України вигнала пропагандиста Стадніченка

Кирило Стадніченко працював на сайтах «Телеграф» та «Чемпіон»

Асоціація спортивних журналістів України (АСЖУ) виключила спортивного журналіста Кирила Стадніченка, якого затримала СБУ, зі складу організації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АСЖУ.

«Проросійськи гниди, часом, виявляються серед нас. Під час висвітлення результатів національної команди України на Олімпійських іграх в Парижі Кирило розповідав про те, що пишається бути українцем, а тим часом у ворожих пабліках писав про нікому не потрібний «хохляцький спорт». Одностайним рішенням правління АСЖУ виключаємо Кирила Стадніченка із членства нашої асоціації та анулюємо всі нагороди, які він раніше отримував. Жоден колаборант не має права називатися українським журналістом», – йдеться у заяві АСЖУ.

Нагадаємо, сьогодні, 20 червня, СБУ у Києві затримала проросійського інтернет-агітатора. Він є колишнім пропагандистом однієї із українських прокремлівських газет, який після закриття редакції почав вести спортивну колонку в одному із відомих інтернет-видань України.

За даними Tribuna.com мова йде про Кирила Стадніченка. Він працював редактором відділу спорт у газеті «Економічні вісті», в інформаційній агенції «Уніан». Також працював на сайтах «Телеграф» та «Чемпіон» в складі медіагрупи «Українська правда».

Влітку 2024 року Стадніченко працював на Олімпійських іграх у Парижі.

За даними СБУ, у телеграм-каналах він закликав бомбардувати українські міста і захопити Київ. Наразі затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.