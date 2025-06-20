Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Асоціація спортивних журналістів України вигнала пропагандиста Стадніченка

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Асоціація спортивних журналістів України вигнала пропагандиста Стадніченка
АСЖУ: Проросійськи гниди, часом, виявляються серед нас

Кирило Стадніченко працював на сайтах «Телеграф» та «Чемпіон»

Асоціація спортивних журналістів України (АСЖУ) виключила спортивного журналіста Кирила Стадніченка, якого затримала СБУ, зі складу організації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АСЖУ.

«Проросійськи гниди, часом, виявляються серед нас. Під час висвітлення результатів національної команди України на Олімпійських іграх в Парижі Кирило розповідав про те, що пишається бути українцем, а тим часом у ворожих пабліках писав про нікому не потрібний «хохляцький спорт». Одностайним рішенням правління АСЖУ виключаємо Кирила Стадніченка із членства нашої асоціації та анулюємо всі нагороди, які він раніше отримував. Жоден колаборант не має права називатися українським журналістом», – йдеться у заяві АСЖУ.

Нагадаємо, сьогодні, 20 червня, СБУ у Києві затримала проросійського інтернет-агітатора. Він є колишнім пропагандистом однієї із українських прокремлівських газет, який після закриття редакції почав вести спортивну колонку в одному із відомих інтернет-видань України.

За даними Tribuna.com мова йде про Кирила Стадніченка. Він працював редактором відділу спорт у газеті «Економічні вісті», в інформаційній агенції «Уніан». Також працював на сайтах «Телеграф» та «Чемпіон» в складі медіагрупи «Українська правда».

Влітку 2024 року Стадніченко працював на Олімпійських іграх у Парижі.

За даними СБУ, у телеграм-каналах він закликав бомбардувати українські міста і захопити Київ. Наразі затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.

Теги: пропаганда СБУ журналіст спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна та Росія провели новий обмін полоненими
СБУ показала ексклюзивні фото та відео обміну полоненими
Вчора, 19:11
На змаганнях під егідою World Boxing наші спортсмени здобули 12 медалей
Українські боксери здобули 12 нагород на турнірі в Нідерландах
10 червня, 22:54
Кар'єра журналіста BC News Террі Морана під загрозою
Насмілився критикувати Трампа: телеканал у США звільнив журналіста
9 червня, 16:58
Мірра Андрєєва та її сестра Еріка зробили фото з гірськолижником Єнджієвським та довіреною особою Путіна Олюніним
ЗМІ викрили шосту ракетку світу, яка лайкала пости на підтримку війни
7 червня, 14:34
У результаті операції було уражено 41 військовий літак стратегічної авіації РФ
Спецоперації «Павутина». Росія заявила, що відновить уражені літаки
5 червня, 10:11
Наслідки атаки українських дронів по військовому летовищу в Іркутській області РФ. 1 червня 2025 року
«І до Сибіру вже дісталися!». Реакції у Росії на операцію СБУ «Павутина»
2 червня, 15:35
Міноборони РФ звітувало, що загоряння було ліквідовано
Міноборони РФ відреагувало на спецоперацію «Павутина»
1 червня, 19:47
Мовник Voice of America (VOA) працював понад 80 років
Усіх співробітників «Голосу Америки» буде звільнено цього тижня – Politico
29 травня, 08:16
Устюгов на Олімпіаді у Сочі виступав у чоловічій естафеті, де збірна Росії виграла золото
Росія остаточно втратила перемогу у медальному заліку Олімпіади-2014
22 травня, 14:24

Новини

Асоціація спортивних журналістів України вигнала пропагандиста Стадніченка
Асоціація спортивних журналістів України вигнала пропагандиста Стадніченка
Ястремська вперше у кар'єрі вийшла у півфінал трав'яного турніру WTA
Ястремська вперше у кар'єрі вийшла у півфінал трав'яного турніру WTA
Неповнолітній Ямаль був помічений на відпочинку з 29-річною блогеркою: коментар дівчини
Неповнолітній Ямаль був помічений на відпочинку з 29-річною блогеркою: коментар дівчини
Японський боксер частково втратив пам’ять після важкого нокауту
Японський боксер частково втратив пам’ять після важкого нокауту
Юніорська збірна України добула три нагороди на чемпіонаті світу з підводного спорту
Юніорська збірна України добула три нагороди на чемпіонаті світу з підводного спорту
Мовний скандал: донька захисника Донецького аеропорту розкритикувала заяви гімнастки Нікольченко
Мовний скандал: донька захисника Донецького аеропорту розкритикувала заяви гімнастки Нікольченко

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
249K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 червня: ситуація на фронті
96K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 червня 2025
26K
МАГАТЕ та Росія дійшли згоди у питанні Запорізької АЕС
25K
Вбивство семирічної дівчинки в Одесі: поліція підозрює сусіда родини
12K
Російський олігарх закликав «послати куди подалі керівництво МОК»
11K
Президент Ірану назвав єдиний вихід із конфлікту з Ізраїлем

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua