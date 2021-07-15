Заарештований в окупованому Криму журналіст Єсипенко знепритомнів дорогою до СІЗО

Співробітники російських спецслужб затримали журналіста у березні, інкримінуючи йому роботу «в інтересах спецслужб України»

Фрілансер «Крим.Реалії» («Радіо Свобода») Владислав Єсипенко 6 липня знепритомнів, коли в окупованому Криму його перевозили із суду до СІЗО. Про це «Крим.Реалії» повідомила дружина журналіста Катерина Єсипенко.

«Таке відчуття було, що поїздка в суд була частиною «уработки» мене системою. Транспортування до будівлі суду здійснюють на автомобілі УАЗ («таблетка» – сленг). Посадили в металевий ящик із дверним прорізом 130 на 70 без вентиляції. На зворотному шляху через спеку і відсутність кисню я «відключився» – знепритомнів. Понад дві години сидів у таких умовах, просив конвойного відчинити двері, той відповів, що інструкцією забороняється. Душогубка», – написав Єсипенко в листі дружині.

Він розповів, що наступного дня написав заяву на ім'я начальника СІЗО й судді, у якій відмовився від етапування на цьому авто через побоювання за свої життя і здоров'я.

«Перед заїздом у СІЗО буває декілька етапних авто, які чекають на свою чергу заїхати на територію СІЗО по 5-6 годин на спеці. Перебувати в такій машині в ящику так довго – це реально ще одне катування. Плюс у будівлі суду арештанти перебувають у металевих боксах 2 на 2 метри з тьмяним освітленням, цвіллю на стінах, павутиною і сміттям. Російська система "правосуддя", що знищує людей», – додав Єсипенко.

Нагадаємо, в окупованому Криму відбувся суд над позаштатним журналістом видання «Радіо Свобода» Владиславом Єсипенком. Його судять за сфабрикованою справою. Вже відомо, що підконтрольний Росії суд продовжив на пів року арешт журналіста. Єсипенко залишиться у СІЗО до 18 грудня цього року.

А в Офісі президента України не відреагували на одиночний пікет дружини Владислава Єсипенка Катерини, який вона проводила 7 липня у Києві.

10 березня 2021 року співробітники російських спецслужб в Криму затримали його, інкримінуючи журналісту роботу «в інтересах спецслужб України» та зберігання в автомобілі «саморобного вибухового пристрою».

Адвокат Владислава Єсипенка Олексій Ладін розповів про погрози розправою журналісту за зізнання у тортурах. До Єсипенка протягом 27 днів не допускали незалежного адвоката, а в інтерв’ю російському прокремлівському каналу «Крим 24», журналіст «зізнався», що передавав відзняті на території Криму відео українським спецслужбам. Раніше Владислав Єсипенко описав, як над ним знущалися силовики у заяві.