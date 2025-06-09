Насмілився критикувати Трампа: телеканал у США звільнив журналіста

Кореспонденту ABC News Террі Морану загрожує звільнення після висловів у соціальних мережах проти адміністрації Трампа

Американський телеканал ABC усунув від роботи провідного федерального кореспондента Террі Морана після його дописів у соціальній мережі X з критикою заступника голови адміністрації Білого дому Стівена Міллера і самого президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє New York Post, пише «Главком».

У квітні цього року Моран взяв інтерв'ю у Трампа. Серед іншого, обговорювалися гострі питання міграції та масової депортації.

«Трамп – ненависник світового класу. Але його ненависть – це лише засіб для досягнення мети, і ця мета – його власне прославлення. Це його духовна їжа», – написав Моран про американського лідера. Аналогічну характеристику видав і Міллеру.

«Це не мізки. Це жовч. Міллер – людина, яка щедро наділена здатністю ненавидіти. Він ненависник світового класу», – впевнений Моран.

Террі Моран взяв інтерв'ю у Дональда Трампа

Одразу після появи цієї посади в соцмережі ABC оголосив, що усуває Морана від роботи на невизначений термін.

«ABC News виступає за об'єктивність і неупередженість у своєму освітленні новин і не потурає суб'єктивним особистим нападкам на інших. Публікація не відображає точку зору ABC News і порушує наші стандарти – в результаті Террі Моран був усунений в очікуванні подальшої оцінки», – йдеться у заяві телеканалу.

Також на цю публікацію вже відреагував віцепрезидент країни Джей Ді Венс. «Журналіст ABC Террі Моран опублікував цей абсолютно огидний наклеп на Стівена Міллера. Вона просякнута ненавистю. Пам'ятайте про це щоразу, коли дивіться репортаж ABC про адміністрацію Трампа», – написав Венс.

Нагадаємо, чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик звернувся до президента США Дональда Трампа, запропонувавши йому приїхати до України й особисто побачити наслідки російської агресії.