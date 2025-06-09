Головна Світ Політика
search button user button menu button

Насмілився критикувати Трампа: телеканал у США звільнив журналіста

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Насмілився критикувати Трампа: телеканал у США звільнив журналіста
Кар'єра журналіста BC News Террі Морана під загрозою
фото із відкритих джерел

Кореспонденту ABC News Террі Морану загрожує звільнення після висловів у соціальних мережах проти адміністрації Трампа

Американський телеканал ABC усунув від роботи провідного федерального кореспондента Террі Морана після його дописів у соціальній мережі X з критикою заступника голови адміністрації Білого дому Стівена Міллера і самого президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє New York Post, пише «Главком».

У квітні цього року Моран взяв інтерв'ю у Трампа. Серед іншого, обговорювалися гострі питання міграції та масової депортації.

«Трамп – ненависник світового класу. Але його ненависть – це лише засіб для досягнення мети, і ця мета – його власне прославлення. Це його духовна їжа», – написав Моран про американського лідера. Аналогічну характеристику видав і Міллеру.

«Це не мізки. Це жовч. Міллер – людина, яка щедро наділена здатністю ненавидіти. Він ненависник світового класу», – впевнений Моран.

Террі Моран взяв інтерв'ю у Дональда Трампа
Террі Моран взяв інтерв'ю у Дональда Трампа

Одразу після появи цієї посади в соцмережі ABC оголосив, що усуває Морана від роботи на невизначений термін.

«ABC News виступає за об'єктивність і неупередженість у своєму освітленні новин і не потурає суб'єктивним особистим нападкам на інших. Публікація не відображає точку зору ABC News і порушує наші стандарти – в результаті Террі Моран був усунений в очікуванні подальшої оцінки», – йдеться у заяві телеканалу.

Також на цю публікацію вже відреагував віцепрезидент країни Джей Ді Венс. «Журналіст ABC Террі Моран опублікував цей абсолютно огидний наклеп на Стівена Міллера. Вона просякнута ненавистю. Пам'ятайте про це щоразу, коли дивіться репортаж ABC про адміністрацію Трампа», – написав Венс.

Нагадаємо, чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик звернувся до президента США Дональда Трампа, запропонувавши йому приїхати до України й особисто побачити наслідки російської агресії. 

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп журналіст звільнення соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Левітт: Президент Трамп запропонував 30-денне перемир’я між Росією та Україною. Ми сподіваємося, що обидві сторони погодяться
Білий дім: Трамп сподівається на 30-денне перемир'я між Україною та РФ
9 травня, 23:27
Трампа не буде на переговорах РФ та України в Стамбулі
Переговори України та Росії в Стамбулі. Стало відомо, чи доєднається Трамп
15 травня, 00:07
Трамп хоче, аби Україна та Росія розпочали перемовини 15 травня
Трамп закликав Україну негайно погодитись на перемовини з Росією
11 травня, 19:44
Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним
Трамп натякнув, що знає дату, коли світ стане безпечнішим
16 травня, 13:46
Маск втомився від політики
Ілон Маск зробив нову обіцянку щодо своєї політичної кар'єри
21 травня, 09:46
За словами Зеленського, невведення санкцій якраз призведе до підняття морального духу у Кремля
Зеленський пояснив, чому Трамп не запроваджує санкції проти Росії
28 травня, 10:20
Вибори президента та референдум, які восени пройшли у Молдові, поставили країну на межу… розвороту до Росії
Як була влаштована система підкупу виборців в Молдові: уроки для України Сусіди
28 травня, 15:25
У посольстві наголосили, що Росія протягом останніх тижнів посилила інтенсивність своїх ракетних атак та атак безпілотників проти України
Посольство США попереджає про загрозу «значних повітряних атак»
4 червня, 19:30
Маск: Настав час скинути справді велику бомбу: Трамп є у файлах Епштейна
«Настав час скинути бомбу»: Маск заявив, що Трамп є у файлах Епштейна
5 червня, 23:11

Політика

Ізраїль передавав Україні системи Patriot – посол
Ізраїль передавав Україні системи Patriot – посол
Насмілився критикувати Трампа: телеканал у США звільнив журналіста
Насмілився критикувати Трампа: телеканал у США звільнив журналіста
Польське МЗС пояснило, що означатиме для України президентство Навроцького
Польське МЗС пояснило, що означатиме для України президентство Навроцького
«Їхав крізь шквал ракет і дронів». Глава МЗС Литви розповів про свій шлях до України
«Їхав крізь шквал ракет і дронів». Глава МЗС Литви розповів про свій шлях до України
Росія засудила до понад 20 років колонії двох «азовців»
Росія засудила до понад 20 років колонії двох «азовців»
Орбан раптово назвав Росію «занадто слабкою»: деталі
Орбан раптово назвав Росію «занадто слабкою»: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
240K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 червня: ситуація на фронті
92K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 червня 2025
63K
Прем'єра в Театрі Франка. На велику сцену вперше вийшов нащадок легендарної династії акторів
55K
Максимум тиждень? Ексміністр оборони Великої Британії оцінив готовність Європи протистояти Росії
38K
Порожні пляжі і готелі: експерти пояснили, чому курорти Туреччини «помирають»
25K
Верховний суд може переглянути результати виборів у Польщі

Новини

8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
РФ знищила будівлю Херсонської ОДА. Нові заяви Трампа про Україну. Головне за 5 червня
5 червня, 21:17
У Києві та низці областей оголошено відбій тривоги через ракетну небезпеку
5 червня, 18:13
Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін
5 червня, 03:59
Розмова Трампа з Путіним, підсумки 28-го «Рамштайну». Головне за 4 червня
4 червня, 21:11
Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
3 червня, 21:14

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua