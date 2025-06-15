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Лікарі допоможуть військовому позбутися зробленого росіянами страшного напису на тілі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Лікарі допоможуть військовому позбутися зробленого росіянами страшного напису на тілі
Лікарі приберуть напис який українському військовому залишили окупанти, коли він перебував у полоні
фото: Максим Туркевич/Facebook

Військовий потрапив у полон понад 15 місяців тому після поранення

Лікарі розпочали процедуру з видалення напису «Слава Росії» з тіла українського військового, який повернувся з полону. Як інформує «Главком», про це розповів директор національної програми «Неопалимі» Максим Туркевич та лікар-дерматолог Олександр Туркевич.

За словами Олександра Туркевича, військовий потрапив у полон понад 15 місяців тому після поранення. Коли він прийшов до тями після операції, то побачив напис, який залишив хірург, пояснив Туркевич.

Лікар додав, що перша процедура на шляху до видалення напису полягала в ін’єкції полінуклеотида, який у косметології й медицині використовують для стимуляції регенерації клітин та тканин.

Макс Туркевич зазначив, що лікарі готують рубець до агресивнішого втручання. Він припустив, що за кілька місяців від надпису залишиться лише «легкий слід».

Лікарі допоможуть військовому позбутися зробленого росіянами страшного напису на тілі фото 1

До слова, після один зі звільнених українських захисників шокував станом свого тіла. Військовий продемонстрував численні сліди катувань із випаленим написом «Слава Росії». 

Пізніше заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов підтвердив, що фото військового, на тілі якого окупанти випалили напис «Слава Росії», є справжнім.

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Теги: окупанти лікар полон поранення війна росія

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