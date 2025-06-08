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Військові ЗСУ врятували полоненого окупанта, якого намагалися вбити його ж побратими

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Військові ЗСУ врятували полоненого окупанта, якого намагалися вбити його ж побратими
Російський окупант за допомогою українського оператора БпЛА протягом майже трьох годин пройшов понад 2 км
фото з відкритих джерел

Окупант поповнить обмінний фонд

Військовослужбовці 63 окремої механізованої бригади врятували полоненого окупанта, якого намагалися вбити російські військові. Як інформує «Главком», відео евакуації російського полоненого бійці 63 ОМБр опублікували у своєму Telegram-каналі.

Як розповіли бійці 106 батальйону, двоє російських військових намагалися проникнути на позиції ЗСУ. Однак українські бійці дали їм відсіч та взяли у полон одного з окупантів. Щоб евакуювати росіянина в тил, українські військові вирішили супроводжувати його дроном із гучномовцем. На шляху окупанта його побратими відкрили по ньому вогонь, а український оператор-розвідник із позивним Шахтар давав полоненому вказівки де і як сховатися від російських обстрілів.

«Почався обстріл і тривав майже всю дорогу. Коли він йшов по посадці, отримав поранення, він вже почав втрачати сили. Я йому казав, щоб він сховався у посадці за деревом і перечекав там обстріл. Він так і зробив. Виходить, що я врятував йому життя», – розповів Шахтар.

Загалом російський окупант за допомогою українського оператора БпЛА протягом майже трьох годин пройшов понад 2 км. Весь цей час російські військові намагалися вбити свого колишнього побратима, здійснивши щонайменше 15 обстрілів.

«Евакуація вийшла схожою на голлівудський блокбастер – росіяни гатили по своєму ж військовому! Цей бідолаха пройшов під обстрілами 2 км, отримав поранення і кілька разів ледь не загинув. Словом, сповна відчув, яке пекло може чинити його армія», – підсумували українські військові.

Потім росіянина зустрів український військовий, тепер окупант поповнить обмінний фонд.

Напередодні полонений командир корабля здивував причиною, через яку вирішив воювати у піхоті. 

Нагадаємо, окупант приїхав із далекого острова, щоб убивати українців.

Раніше окупанта після обміну допитали, побили і відправили на передову. 46-річний Дмитро Ласьков із Омської області після звільнення навіть не встиг побачити рідних. На війну він потрапив, підписавши контракт. Повірив обіцянкам, що буде механіком-водієм. Під час підготовки жодного разу не стріляв, адже командири казали, що механіку-водію це ні до чого. Звісно ж, наївний окупант опинився на передовій як штурмовик і потрапив у полон.

До слова, журналіст «Главкома» побував у найбільшому таборі для російських військовополонених на заході України. Об’єкт розміщений на базі колишньої колонії, але де саме, адміністрація просить не вказувати з міркувань безпеки. Умови праці російських військовополонених в Україні не дуже скидаються на тюремні. Робочий день триває вісім годин. Це може бути наряд на кухні, плетіння меблів, склеювання паперових пакетів, зварювальні роботи, робота на городі.

Також російський солдат із штурмової роти 7-го мотострілецького полку 18-ї мотострілецької дивізії Єгор Загороднєв розповів, як через голод вирішив знищити свого командира. За його словами, він перебував без їжі та води, поки командир роти «Соловей» мав достатньо продовольства. Про це окупант розповів на каналі «Бутусов Плюс», інформує «Главком».

Крім того, українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Після допиту стали відомі перші дані про іноземців. 

Служба безпеки України провела перші допити громадян Китайської Народної Республіки, яких було взято у полон Силами оборони на Донеччині. Обидва військовополонені розповідають слідчим, як опинилися на війні проти України та які функції виконували у складі збройних сил Росії. 

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Теги: армія полон військові

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